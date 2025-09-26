Меню
Киноафиша Статьи Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала

Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала

26 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Он знал языки, разбирался в антиквариате и семь раз сидел в тюрьме — именно его судьба легла в основу образа.

В сериале «Бандитский Петербург» у каждого персонажа была своя легенда, но именно Барон, сыгранный Кириллом Лавровым, стал одной из самых необычных фигур.

Элегантный, сдержанный, говорящий правильным языком — он выглядел чужим в уголовной среде, и в этом была главная сила образа.

Кто был прототипом Барона

Реальной основой для персонажа стал Юрий Алексеев, известный в криминальном мире под кличкой Горбатый. Его судьба резко контрастировала с привычным образом уличного бандита.

Выросший в интеллигентной ленинградской семье, он получил хорошее домашнее образование, говорил на английском и французском, знал толк в искусстве. Но арест отца в 1937 году изменил всё: подросток оказался без опоры и довольно быстро ушёл в тёмную сторону.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Антиквариат вместо ножа

Свои криминальные таланты Алексеев реализовал в необычной сфере — краже и перепродаже антиквариата. За спиной у него было не меньше семи тюремных сроков, но вместе с тем и репутация «знатока», человека с манерами, эрудицией и вкусом. Даже среди уголовников он выглядел человеком из другой среды, что и сделало его узнаваемым вором в законе.

Встреча с Лавровым

Когда сценарист Андрей Константинов рассказал Лаврову о Горбатом, актёр вдруг узнал в описании старого знакомого. Оказалось, что сам Алексеев однажды подходил к нему на улице, представившись специалистом по антиквариату, и даже оставил визитку.

Эта случайная встреча добавила роли живых красок — Барон в исполнении Лаврова оказался не карикатурным злодеем, а человеком со своей биографией и достоинством.

Легенда вне экрана

Юрий Алексеев умер в тюремной больнице в начале 90-х, оставив после себя репутацию авторитетного «воровского интеллигента». А Лавров своим Бароном закрепил эту память в культуре, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

Его персонажа уважали даже те, кто знал реальную подоплёку истории. И это редкий случай, когда экранная роль не только увековечила реального человека, но и заставила зрителей увидеть за криминальной оболочкой — личность с трагической судьбой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Дроздова не стала сниматься в третьем сезоне «Бандитского Петербурга».

Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
