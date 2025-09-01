Меню
Киноафиша Статьи «Бандитский Петербург» и алюминиевые миллионы: сколько на самом деле мог заработать Челищев и почему в фильме сильно наврали

«Бандитский Петербург» и алюминиевые миллионы: сколько на самом деле мог заработать Челищев и почему в фильме сильно наврали

1 сентября 2025 11:50
Кадры из сериала «Бандитский Петербург»

Реальная цена алюминия из культового фильма.

Фильм «Бандитский Петербург» давно стал культовым, но внимательный зритель всё равно находит в нём несостыковки. Особенно в истории с алюминием, где Антибиотик уверяет, что «в Эстонии этот брак превращается в миллионы долларов». Проверим математику по ценам тех лет.

Сколько алюминия увезли

В сериале в Прибалтику отправляется 6–7 вагонов алюминия. Допустим, берём максимум — 7 вагонов. Каждый крытый вагон модели 11-066 вмещает около 68–70 тонн. Получается примерно 490 тонн металла. Из этого один вагон забирает команда Виктора Палыча, а его делят на три части: коммерсанты, милиция и криминалитет. То есть Говорову достаётся около 23 тонн алюминия.

Сколько получил Челищев

Челищев, как юрист и человек, курирующий сделку, получает свои 3%. Это примерно 700 килограммов металла. Теперь главное — сколько это стоило? Согласно журналу «Коммерсантъ Власть» за июнь 1992 года, в Западной Европе килограмм алюминия можно было сбыть по 1,6 немецкой марки. В ноябре того же года курс марки составлял около 0,62 доллара, значит, килограмм алюминия стоил примерно 1 доллар. Простая арифметика: 700 килограммов = 700 долларов.

«В фильме вообще очень много неправдоподобных моментов. Хотя сам фильм смотрится на одном дыхании», «Это, скорее всего, описание криминальной схемы, точные цифры не важны», — пишут зрители.

Кадры из сериала «Бандитский Петербург»

Несостыковка создателей

Теперь сравним это с тем, что мы видим на экране. В сериале Челищев после сделки отправляет Выдрина покупать «восьмёрку» за 8 тысяч долларов и щедро раздаёт деньги направо и налево. Но реальная цена алюминия говорит о другом: даже весь состав стоил максимум 500 тысяч долларов, а Челищев физически не мог заработать десятки тысяч, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Итог

Именно в этом и скрыта главная несостыковка «Бандитского Петербурга». У создателей получилась драматичная сцена с миллионами, чемоданами и риском, но экономика 90-х говорит нам совсем другое: Серёжа мог получить максимум 700 долларов, а не состояние.

Фото: Кадры из сериала «Бандитский Петербург»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
