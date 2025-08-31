«Банально не на что и не на кого смотреть. Скука! Вялый главный герой»: что бесит фанатов в «Декстере» даже спустя годы

Сериал хоть и считается культовым, но недовольные все равно есть.

Сериал «Декстер» остаётся одним из самых обсуждаемых проектов нулевых, но любовь к нему далеко не единогласна. У шоу высокий рейтинг — 8,6 на IMDb, десятки наград, тысячи восторженных рецензий, но среди зрителей хватает и тех, кто считает, что сериал сильно переоценён.

«Ни одного приятного персонажа»

Многих отпугнула жестокость и мрачная атмосфера первых сезонов. В отзывах на портале «Отзовик» часто пишут, что сериал лишён тепла и человечности:

«За всё время просмотра не возникло ни одной светлой эмоции. Оригинальный сюжет не захватил, ему помешали море крови, жестокость, неприятные герои, ощущение какой-то душевной нечистоты и порочности».

Другие зрители жалуются на полное отсутствие персонажей, к которым можно привязаться:

«Ни одного приятного героя, сопереживать некому. Иногда начинаешь болеть за антигероя, но тут даже это не работает».

Некоторых раздражает и само исполнение идеи «милого маньяка». Казалось бы, убийца, который расправляется только с другими убийцами, должен вызывать сочувствие, но, по словам поклонников, этого не происходит:

«А в “Декстере” банально не на что и не на кого смотреть. Скука! Вялый главный герой, нет подлинной драмы, нет юмора. Всё строится на одной триллерной фабуле».

Финал, который разделил фанатов

Даже те, кто в восторге от первых сезонов, не могут простить авторам концовку. Особенно досталось восьмому и девятому сезонам.

«Всё хорошо, но концовки последних двух сезонов — просто трэш! Хочется посмотреть в лицо тем, кто одобрил такую концовку, и сказать: какого хрена?!»

Зрители уверены, что героям стоило дать возможность жить спокойно, а не устраивать очередные трагедии:

«Дали бы уже им тихую, спокойную жизнь. Чёрт вас дери!»

Есть и те, кто советует потенциальным зрителям вообще пропустить финальные сезоны, чтобы не портить впечатление:

«Если вы не смотрели этот сериал, но хочется начать, советую не смотреть восьмой и девятый сезоны. Иначе всё удовольствие от предыдущих сезонов пропадёт».

Когда культовость не гарантирует любви

Судя по отзывам, «Декстер» остаётся культовым, но далеко не универсальным проектом. Для одних это смелая и оригинальная драма о морали, для других — затянутое шоу, испорченное концовкой и излишней жестокостью.

