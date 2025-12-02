Меню
Киноафиша Статьи «Балдеж, ни разу не пустой»: мультфильм Netflix, от которого дети не отлипают, а взрослые залипают

2 декабря 2025 10:52
«Только во сне»

Когда семейная анимация вдруг оказывается точнее многих взрослых картин.

Мультфильм «Только во сне» (2025) от Netflix аккуратно заходит на территорию, где обычно анимация старается не задерживаться надолго — в разводы, страхи детей и попытку спасти семью не по-взрослому, а по-детски.

Формально это приключение про мир снов и Песочного человека, но по сути — история про желание вернуть утраченную целостность семьи.

О чём эта история

Стиви и её младший брат Эллиот находят книгу о Песочном человеке и решают отправиться в мир снов. Там они хотят загадать одно-единственное желание — чтобы родители снова были вместе.

Их путешествие получается и фантазийным, и очень приземлённым: каждый сон отражает детские страхи, надежды и внутренние попытки объяснить происходящее в семье.

Как мультфильм цепляет взрослых

Зрители неожиданно увидели в нём себя. Один из отзывов звучит так: «Балдеж, ни разу не пустой». И дальше автор уточняет, что фильм вовсе не ограничивается милыми персонажами: он оказывается эмоционально честнее многих “взрослых” драм.

Тема развода показана без шока и трагедий, но предельно точно — так, как его ощущают дети: будто дом стал шатким, а воздух — тяжёлым.

«Только во сне»

Реакция зрителей

Отзывы на мультфильм «Только во сне» оказались неожиданно эмоциональными.

«Простой по восприятию и исключительно добрый по сути мультик, вызывает только позитивные эмоции, детки без отрыва смотрят это чудное повествование о жизни, чудесах и любви», — написал один из зрителей.

Другой пользователь ещё точнее формулирует настроение фильма:

«Это самый лучший фильм, который я видел, сны — это и правда мечты, но из них можно извлечь уроки…».

Есть и более сдержанные оценки, где отмечают, что история местами спешит и не всегда удивляет, но даже там мультфильм называют «добрым» и «непустым».

Почему он работает на взрослых

Главный эффект «Только во сне» — вовсе не визуальный. Он в ощущении, что детский взгляд на развод и страх потери семьи здесь показан без подслащивания и без трагедийного нажима.

Финал не обещает идеального восстановления прежней жизни, но аккуратно говорит о принятии и взрослении. Для семейной анимации это редкий подход.

Рейтинг (2025) на «Кинопоиске» — 7,1. По отзывам видно, что мультфильм одинаково уверенно работает и как детское приключение, и как аккуратный разговор со взрослыми о распаде и надежде. Именно поэтому его чаще всего включают «для детей», а выключают уже совсем с другим настроением.

Также прочитайте: «Она такая строгая, противная, вредная»: с кого Успенский скопировал образ Шапокляк

Фото: Кадр из фильма «Только во сне»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
