В первом же эпизоде сериала «За полчаса до весны» мы нашли кучу ляпов: посудите сами, у героев даже прически не те

12 января 2026 12:48
«За полчаса до весны»

Публика присмотрелась к деталям эпохи и улыбнулась определенным несуразностям.

Сериал «За полчаса до весны», посвящённый истории ансамбля «Песняры» и Владимира Мулявина, снова в эфире Первого канала (с 12 по 15 января).

И, наверняка, новым зрителям будет интересно узнать о киоляпах, которые успели заметить зрители во время премьеры проекта.

Современная причёска на советском концерте

Один из самых обсуждаемых эпизодов — сцена в зрительном зале в первой серии. Камера на несколько секунд выхватывает девушку с окрашиванием балаяж (эффект выгоревших волос) и современной укладкой.

Естественно, подобная техника окрашивания не могла появиться в начале 70-х годов, да ещё и в провинциальном советском городе.

«За полчаса до весны»

Детская обувь, которой тогда не существовало

Не меньше вопросов вызвали сцены с маленькой дочерью Мулявина. В одном эпизоде на ней заметили туфли на липучках, в другом — ботинки с яркой протекторной подошвой, напоминающей современную детскую обувь.

В начале 60-х годов даже намека на подобне модели не было. И не только в СССР, но и в Европе.

Кладбище с памятниками из другой эпохи

В сценах на кладбище внимательные зрители разглядели современные надгробия, которые никак не вписываются в визуальный облик Белоруссии 70-х годов.

Почему нельзя было просто не брать эти надгробия в кадр — загадка.

Берлин и кино, которого ещё не было

Отдельное недоумение вызвал эпизод с гастролями в Берлине в 1972 году, где музыканты смотрят экранизацию рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Фильм вышел годом позже, в 1973-м.

Спорный статус «первой рок-оперы»

Ещё один момент, который активно обсуждают, — утверждение о том, что рок-опера «Песняров» была первой в СССР.

Зрители напоминают, что к тому времени уже существовали «Орфей и Эвридика» и «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», поэтому акцент сериала выглядит спорным.

Также прочитайте: Юля, Дубин и Волков выходят на первый план: сериал «Майор Гром. Игра против правил» выходит в январе

Фото: Кадр из сериала «За полчаса до весны»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
