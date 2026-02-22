Меню
Киноафиша Статьи Балабанов мечтал о съемках особенного фильма с Брюсом Уиллисом: режиссер собирался предложить звезде «Крепкого орешка» безумную роль

22 февраля 2026 12:19
Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Проект быстро заглох.

Алексей Балабанов занимает особое место в российском авторском кино. Главным творцом чего-то нестандартного, выламывающегося из привычных рамок, до сих пор считают именно этого режиссера.

И это при том, что самые известные его работы, включая культового «Брата-2», критики часто записывают в разряд чистой коммерции. Но за кадром осталось немало по-настоящему безумных идей, которым так и не суждено было воплотиться.

Продюсер Сергей Сельянов, долгие годы работавший с режиссером, несколько лет назад приоткрыл завесу тайны над некоторыми из них. Одним из самых любопытных нереализованных проектов Балабанова могла стать очередная встреча с Сергеем Бодровым-младшим.

По словам Сельянова, они вместе вдохновенно придумывали историю про инопланетян, которые каким-то образом залетают на Землю. Но развить идею до полноценного сценария так и не успели.

Еще режиссер всерьез замахивался на экранизацию «Гиперболоида инженера Гарина» Алексея Толстого. Причем главным героем он видел вовсе не самого Гарина, а ученого Манцева, который в романе погибает, разыскивая на Камчатке загадочный оливиновый пояс с гигантскими запасами расплавленного золота. Балабанов хотел дать этому персонажу вторую жизнь, но и этим планам не суждено было сбыться.

Самый сюрреалистичный сюжет из нереализованного связан с голливудской суперзвездой Брюсом Уиллисом. Актер находился на пике славы после «Крепкого орешка», и, как иронично заметил Сельянов, был для российского зрителя практически народным артистом.

Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Балабанов придумал для него в экранизации «Гиперболоида инженера Гарина» роль американца, который каким-то образом оказывается в Сибири XIX века и жестоко обмораживается. По задумке, лицо Уиллиса почти все время должно было скрывать толстый слой бинтов. Однако проект заглох, не успев начаться: с голливудской звездой даже не договаривались.

Фото: Кадры из фильма «Крепкий орешек» (1988)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
