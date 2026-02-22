Балабанов мечтал о съемках особенного фильма с Брюсом Уиллисом: режиссер собирался предложить звезде «Крепкого орешка» безумную роль

Алексей Балабанов занимает особое место в российском авторском кино. Главным творцом чего-то нестандартного, выламывающегося из привычных рамок, до сих пор считают именно этого режиссера.

И это при том, что самые известные его работы, включая культового «Брата-2», критики часто записывают в разряд чистой коммерции. Но за кадром осталось немало по-настоящему безумных идей, которым так и не суждено было воплотиться.

Продюсер Сергей Сельянов, долгие годы работавший с режиссером, несколько лет назад приоткрыл завесу тайны над некоторыми из них. Одним из самых любопытных нереализованных проектов Балабанова могла стать очередная встреча с Сергеем Бодровым-младшим.

По словам Сельянова, они вместе вдохновенно придумывали историю про инопланетян, которые каким-то образом залетают на Землю. Но развить идею до полноценного сценария так и не успели.

Еще режиссер всерьез замахивался на экранизацию «Гиперболоида инженера Гарина» Алексея Толстого. Причем главным героем он видел вовсе не самого Гарина, а ученого Манцева, который в романе погибает, разыскивая на Камчатке загадочный оливиновый пояс с гигантскими запасами расплавленного золота. Балабанов хотел дать этому персонажу вторую жизнь, но и этим планам не суждено было сбыться.

Самый сюрреалистичный сюжет из нереализованного связан с голливудской суперзвездой Брюсом Уиллисом. Актер находился на пике славы после «Крепкого орешка», и, как иронично заметил Сельянов, был для российского зрителя практически народным артистом.

Балабанов придумал для него в экранизации «Гиперболоида инженера Гарина» роль американца, который каким-то образом оказывается в Сибири XIX века и жестоко обмораживается. По задумке, лицо Уиллиса почти все время должно было скрывать толстый слой бинтов. Однако проект заглох, не успев начаться: с голливудской звездой даже не договаривались.