Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом

Лондон подвёл итоги киносезона — и без сюрпризов не обошлось. BAFTA 2026 раздала статуэтки, но главный разговор развернулся не только вокруг победителей. Один из фаворитов с Тимоти Шаламе ушёл домой ни с чем, хотя имел 11 номинаций. Зато другая картина уверенно собрала ключевые награды.

Триумф Андерсона и провал фаворита

Лучшим фильмом 2025 года британские академики признали драму «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Лента взяла и режиссуру, и адаптированный сценарий, и операторскую работу, и монтаж. В сумме — пять крупных наград.

Лучшим британским фильмом стал «Гамнет», а Джесси Бакли получила приз за главную женскую роль. Роберт Арамайо победил в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Я ругаюсь» и дополнительно стал «Восходящей звездой». Во второстепенных ролях отметили Вунми Мосаку («Грешники») и Шона Пенна («Битва за битвой»).

Полный список ключевых победителей

Номинация Победитель Лучший фильм «Битва за битвой» Лучший британский фильм «Гамнет» Лучший мультфильм «Зверополис 2» Лучший режиссёр Пол Томас Андерсон («Битва за битвой») Лучшая мужская роль Роберт Арамайо («Я ругаюсь») Лучшая женская роль Джесси Бакли («Гамнет») Лучшая мужская роль второго плана Шон Пенн («Битва за битвой») Лучшая женская роль второго плана Вунми Мосаку («Грешники») Лучший оригинальный сценарий «Грешники» Лучший адаптированный сценарий «Битва за битвой» Лучший иностранный фильм «Сентиментальная ценность» Лучший саундтрек «Грешники» Лучшая операторская работа «Битва за битвой» Лучшие визуальные эффекты «Аватар: Пламя и пепел» Лучший грим и причёски «Франкенштейн» Лучшая работа художника-постановщика «Франкенштейн» Лучший дизайн костюмов «Франкенштейн» Лучший монтаж «Битва за битвой» Лучший звук «Формула-1» Лучший кастинг «Я ругаюсь» Восходящая звезда Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)

BAFTA 2026 показала предсказуемый, но уверенный расклад: академия поддержала авторское кино и драматические роли. Победители — не случайность, а результат устойчивого тренда на серьёзные истории и сильные режиссёрские высказывания.