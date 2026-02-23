Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом

Лондон подвёл итоги киносезона — и без сюрпризов не обошлось. BAFTA 2026 раздала статуэтки, но главный разговор развернулся не только вокруг победителей. Один из фаворитов с Тимоти Шаламе ушёл домой ни с чем, хотя имел 11 номинаций. Зато другая картина уверенно собрала ключевые награды.
Триумф Андерсона и провал фаворита
Лучшим фильмом 2025 года британские академики признали драму «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Лента взяла и режиссуру, и адаптированный сценарий, и операторскую работу, и монтаж. В сумме — пять крупных наград.
Лучшим британским фильмом стал «Гамнет», а Джесси Бакли получила приз за главную женскую роль. Роберт Арамайо победил в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Я ругаюсь» и дополнительно стал «Восходящей звездой». Во второстепенных ролях отметили Вунми Мосаку («Грешники») и Шона Пенна («Битва за битвой»).
Полный список ключевых победителей
|
Номинация
|
Победитель
|
Лучший фильм
|
«Битва за битвой»
|
Лучший британский фильм
|
«Гамнет»
|
Лучший мультфильм
|
«Зверополис 2»
|
Лучший режиссёр
|
Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
|
Лучшая мужская роль
|
Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)
|
Лучшая женская роль
|
Джесси Бакли («Гамнет»)
|
Лучшая мужская роль второго плана
|
Шон Пенн («Битва за битвой»)
|
Лучшая женская роль второго плана
|
Вунми Мосаку («Грешники»)
|
Лучший оригинальный сценарий
|
«Грешники»
|
Лучший адаптированный сценарий
|
«Битва за битвой»
|
Лучший иностранный фильм
|
«Сентиментальная ценность»
|
Лучший саундтрек
|
«Грешники»
|
Лучшая операторская работа
|
«Битва за битвой»
|
Лучшие визуальные эффекты
|
«Аватар: Пламя и пепел»
|
Лучший грим и причёски
|
«Франкенштейн»
|
Лучшая работа художника-постановщика
|
«Франкенштейн»
|
Лучший дизайн костюмов
|
«Франкенштейн»
|
Лучший монтаж
|
«Битва за битвой»
|
Лучший звук
|
«Формула-1»
|
Лучший кастинг
|
«Я ругаюсь»
|
Восходящая звезда
|
Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)
BAFTA 2026 показала предсказуемый, но уверенный расклад: академия поддержала авторское кино и драматические роли. Победители — не случайность, а результат устойчивого тренда на серьёзные истории и сильные режиссёрские высказывания.