«Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры

«Баффи – истребительница вампиров» возвращается — и поколение (скуфов), которое когда-то обсуждало каждую серию на переменах и форумах, наконец получит повод вспомнить молодость.

Проект официально продолжат, причем это не перезапуск, а полноценный сиквел. И да, примерные сроки выхода уже обозначены.

Сара Мишель Геллар снова появится в роли Баффи Саммерс, но теперь она не главная ученица судьбы, а наставница. В центре истории — школьница по имени Нова, которой предстоит стать новой истребительницей.

Действие развернется в знакомом Саннидейле, где убийство запускает цепочку событий: вампиры готовят ритуал и собираются создать армию кровопийц.

Съемки уже завершены, релиз намечен на 2026 год, площадкой станет Hulu. Проект получил название «Баффи – истребительница вампиров: Новый Саннидейл». Режиссером выступила Хлоя Чжао, сценарий написали сестры Лилла и Нора Цуккерман.

В касте — Райан Кира Армстронг в роли Новы, а также Фали Ракотохавана, Джек Катмор-Скотт, Ава Джин, Дэниэл ДиТомассо и Сара Бок, пишет Soyuz.

Возвращение «Баффи» — это всегда риск. Ностальгия работает тонко: стоит переборщить и магия исчезнет. Однако сам факт, что история продолжается, уже заставил многих включить режим ожидания.