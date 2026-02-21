Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры

«Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры

21 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Баффи – истребительница вампиров»

Действие развернется в знакомом Саннидейле.

«Баффи – истребительница вампиров» возвращается — и поколение (скуфов), которое когда-то обсуждало каждую серию на переменах и форумах, наконец получит повод вспомнить молодость.

Проект официально продолжат, причем это не перезапуск, а полноценный сиквел. И да, примерные сроки выхода уже обозначены.

Сара Мишель Геллар снова появится в роли Баффи Саммерс, но теперь она не главная ученица судьбы, а наставница. В центре истории — школьница по имени Нова, которой предстоит стать новой истребительницей.

Действие развернется в знакомом Саннидейле, где убийство запускает цепочку событий: вампиры готовят ритуал и собираются создать армию кровопийц.

Кадр из сериала «Баффи – истребительница вампиров»

Съемки уже завершены, релиз намечен на 2026 год, площадкой станет Hulu. Проект получил название «Баффи – истребительница вампиров: Новый Саннидейл». Режиссером выступила Хлоя Чжао, сценарий написали сестры Лилла и Нора Цуккерман.

В касте — Райан Кира Армстронг в роли Новы, а также Фали Ракотохавана, Джек Катмор-Скотт, Ава Джин, Дэниэл ДиТомассо и Сара Бок, пишет Soyuz.

Возвращение «Баффи» — это всегда риск. Ностальгия работает тонко: стоит переборщить и магия исчезнет. Однако сам факт, что история продолжается, уже заставил многих включить режим ожидания.

Фото: Кадр из сериала «Баффи – истребительница вампиров»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Netflix не будет тянуть интригу: 4 эпизода второй части 4 сезона «Бриджертонов» выйдут в один день — отметьте дату Netflix не будет тянуть интригу: 4 эпизода второй части 4 сезона «Бриджертонов» выйдут в один день — отметьте дату Читать дальше 21 февраля 2026
86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета 86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета Читать дальше 21 февраля 2026
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию» До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию» Читать дальше 20 февраля 2026
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести» Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести» Читать дальше 20 февраля 2026
9,8 из 10 и уже в топ-5 франшизы: только один эпизод «Рыцаря Семи Королевств» догнал лучшие серии «Игры престолов» 9,8 из 10 и уже в топ-5 франшизы: только один эпизод «Рыцаря Семи Королевств» догнал лучшие серии «Игры престолов» Читать дальше 18 февраля 2026
Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс Читать дальше 21 февраля 2026
Стал известен график выхода 4 сезона «Непобедимого»: подарок для фанатов случится уже 18 марта Стал известен график выхода 4 сезона «Непобедимого»: подарок для фанатов случится уже 18 марта Читать дальше 21 февраля 2026
Одна из самых тревожных книг ХХ века трансформировалась в сериал: за 70 лет такое ни разу не случалось Одна из самых тревожных книг ХХ века трансформировалась в сериал: за 70 лет такое ни разу не случалось Читать дальше 21 февраля 2026
Фанаты детективов могут хлопать в ладоши: 8 серий «Молодого Шерлока» от Гая Ричи выйдут в один день — вот где смотреть Фанаты детективов могут хлопать в ладоши: 8 серий «Молодого Шерлока» от Гая Ричи выйдут в один день — вот где смотреть Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше