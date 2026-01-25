Меню
Бабушка из «Трех котов» печет сырники без муки и сахара: воздушные и нежные — а готовить проще простого

25 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Три кота»

Делимся с вами мультяшным рецептом.

Если вы хоть раз ловили себя на мысли «хочу что-то вкусное, но без жарки и без стояния у плиты», то вот он — рецепт мечты. В «Трёх котах» Карамелька, Коржик и Компот приезжают к бабушке, а она встречает их завтраком, который выглядит как правильная еда, но пахнет как праздник. Диетические сырники в духовке — нежные, банановые, и получаются даже у тех, кто обычно с выпечкой на «вы».

Что нужно для банановых сырников

Тут всё честно и по-домашнему: творог — 400 г, яйца — 2 штуки, ванилин — 2 г, бананы — 2 штуки, сметана — 200 г и манка — 100 г. Ни муки, ни сахара — сладость отдает банан, а текстуру держит манка. И да, это тот случай, когда «диетическое» звучит не как наказание, а как удобство.

Как приготовить: смешали — настояли — запекли

Сначала чистим бананы и режем кружочками. В миску отправляем творог, сметану, ванилин, яйца и бананы. Дальше — магия погружного блендера: превращаем всё в однородную массу без комков и сюрпризов. Затем добавляем манку, перемешиваем и оставляем смесь на 30 минут — это важный момент, манка должна набухнуть, чтобы сырники держали форму и не расплывались.

Духовка вместо сковородки: идеальный вариант для утра

Через полчаса раскладываем массу по силиконовым формочкам и отправляем в разогретую духовку: 180 градусов, 30–35 минут. Получаются аккуратные творожные «шайбочки» с нежной серединкой — их удобно давать детям, брать с собой и даже есть без всего, просто так, под чай.

А финальный штрих — как советует бабушка из мультика: заварите чай с мятой. И вот у вас уже не завтрак, а маленькое семейное событие, где хочется сказать «миу-миу-миу» и никуда не спешить.

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
