Киноафиша Статьи Бабочки в животе, улыбка до ушей и легкая истерика от нежности: 3 корейские дорамы, где химия просто зашкаливает

Бабочки в животе, улыбка до ушей и легкая истерика от нежности: 3 корейские дорамы, где химия просто зашкаливает

18 октября 2025 20:04
Кадр из сериала «Небесный айдол», «Двадцать пять, двадцать один», «Псих, но это нормально»

И никакого волшебства с феями. Просто милота.

Есть дорамы, которые просто поднимают настроение, а есть те, от которых внутри всё будто светится. Те самые — с бабочками в животе, глупой улыбкой и внезапным «ой, кажется, я влюбился».

Три истории, где любовь пахнет дождём, фехтовальной маской и кофе из старого автомата.

«Небесный айдол» (2023)

Когда первосвященник из другого мира внезапно оказывается в теле неудачливого K-pop айдола — это уже заявка на комедию года. Представьте: концерт, прожекторы, толпа фанаток, а герой вместо танца начинает молиться.

Ким Мин Гю блистает — его наивность и «не от мира сего» поведение заставляют смеяться до слёз. Но под всеми шутками прячется очень тёплая история о человеке, который ищет веру — в себя, в любовь, в других. И да, тут битва со злом, но куда важнее — сцена, где два одиночества начинают слышать друг друга.

«Двадцать пять, двадцать один» (2022)

Дорама, после которой долго не можешь прийти в себя. Атмосфера 90-х: пейджеры, кассеты, юность без фильтров. Она — фехтовальщица, он — парень, потерявший всё во время кризиса.

Их история — как фото из старого альбома: чуть потёртая, но с невероятным теплом. Это сериал не только про первую любовь, но и про взросление, про то, как важно отпустить. Грустно, красиво и до мурашек искренне.

«Псих, но это нормально» (2020)

Звучит мрачно, но на деле — это одна из самых нежных дорам. Она — детская писательница с острым языком и разбитым сердцем. Он — санитар, привыкший спасать всех, кроме себя. Вместе они учатся заново чувствовать.

Здесь всё на грани сказки и психологии, с невероятными визуальными сценами и химией, от которой замирает дыхание, пишет блогер Marina Rui.

Эти три дорамы — как раз то, что нужно, когда хочется немного волшебства без фей и магии. Просто люди, чувства и то самое тёплое шевеление в животе, ради которого мы снова включаем экран.

Ранее портал «Киноафиша» писал про три осенних ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы.

Фото: Кадр из сериала «Небесный айдол», «Двадцать пять, двадцать один», «Псих, но это нормально»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
