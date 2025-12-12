Ба до того, как стала Ба: в декабре Okko запускает сериал о детстве культовой бабушки Манюни

История, которая возвращает зрителей к истокам Вселенной и раскрывает характер Розы Шац с неожиданной стороны.

Сериал «Манюня: Детство Ба» выходит на Okko 27 декабря и становится новым шагом в расширении популярной семейной франшизы.

На этот раз центр внимания смещается к Розе Шац — строгой, яркой и любимой бабушке Манюни, чьё прошлое до сих пор оставалось за кадром.

Зачем создатели вернулись к началу истории

Авторы решили показать, какой была Ба задолго до того, как стала властной, харизматичной взрослой героиней. Действие происходит в первой половине ХХ века: семья переезжает в Берд, пытаясь начать новую жизнь.

Старый дом, непривычный уклад и нескончаемые трудности не смущают маленькую Розу — рядом сестра Фая, а это значит, что приключения только начинаются.

Какие события формируют характер будущей Ба

Спин-офф превращает повседневность в череду ярких эпизодов. Роза, Фая и Гамлет постоянно оказываются в центре местного переполоха: устраивают «ограбление века» ради футбольного мяча, ищут клад, вмешиваются в свадьбу, помогают отцу во время выборов и впервые сталкиваются со школьными конфликтами.

Команда, сохраняющая дух оригинала

Истории основаны на произведениях Наринэ Абгарян и адаптированы при её участии, что помогает сохранить фирменный тон Вселенной «Манюни».

В проекте участвуют знакомые актёры, а режиссёр Арман Марутян и оператор Мкртич Бароян создают визуальный мир, в котором важно всё — от атмосферы деревни до бытовых деталей эпохи.

Ба давно стала сердцем франшизы: строгой, но невероятно обаятельной. Спин-офф позволяет увидеть, как этот характер складывался, и делает Вселенную «Манюни» глубже.

Для зрителей это возможность взглянуть на любимую героиню иначе — через призму её детства, дружбы и первых настоящих испытаний.

