Ба до того, как стала Ба: в декабре Okko запускает сериал о детстве культовой бабушки Манюни

Сериал «Манюня: Детство Ба» выходит на Okko 27 декабря и становится новым шагом в расширении популярной семейной франшизы.
На этот раз центр внимания смещается к Розе Шац — строгой, яркой и любимой бабушке Манюни, чьё прошлое до сих пор оставалось за кадром.
Зачем создатели вернулись к началу истории
Авторы решили показать, какой была Ба задолго до того, как стала властной, харизматичной взрослой героиней. Действие происходит в первой половине ХХ века: семья переезжает в Берд, пытаясь начать новую жизнь.
Старый дом, непривычный уклад и нескончаемые трудности не смущают маленькую Розу — рядом сестра Фая, а это значит, что приключения только начинаются.
Какие события формируют характер будущей Ба
Спин-офф превращает повседневность в череду ярких эпизодов. Роза, Фая и Гамлет постоянно оказываются в центре местного переполоха: устраивают «ограбление века» ради футбольного мяча, ищут клад, вмешиваются в свадьбу, помогают отцу во время выборов и впервые сталкиваются со школьными конфликтами.
Команда, сохраняющая дух оригинала
Истории основаны на произведениях Наринэ Абгарян и адаптированы при её участии, что помогает сохранить фирменный тон Вселенной «Манюни».
В проекте участвуют знакомые актёры, а режиссёр Арман Марутян и оператор Мкртич Бароян создают визуальный мир, в котором важно всё — от атмосферы деревни до бытовых деталей эпохи.
Ба давно стала сердцем франшизы: строгой, но невероятно обаятельной. Спин-офф позволяет увидеть, как этот характер складывался, и делает Вселенную «Манюни» глубже.
Для зрителей это возможность взглянуть на любимую героиню иначе — через призму её детства, дружбы и первых настоящих испытаний.
