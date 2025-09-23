Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин

Как трилогия Питера Джексона переписала историю о врагах гномов и изменила канон писателя.

Когда зрители смотрели трилогию «Хоббит» Питера Джексона, большинство из них запомнило образ Азога Осквернителя — белокожего гиганта, который преследует Торина и становится главным антагонистом истории.

Но у Толкина этот персонаж давно был мёртв к моменту событий книги. Настоящим врагом должен был быть другой орк — Болг.

Азог: мёртвый враг, оживший ради зрелищности

Согласно хроникам Толкина, Азог погиб за много лет до похода Бильбо. Его убил Даин в битве при Азанулбизаре, и с тех пор имя Азога упоминалось лишь как часть истории.

В фильме же он представлен как главный враг Торина, получивший личный мотив мести. Именно Джексон «воскресил» Азога, чтобы добавить напряжённую линию противостояния.

Болг: лидер, отодвинутый на второй план

В книге роль главного оркского предводителя в Битве Пяти Воинств принадлежит Болгу, сыну Азога. Именно он возглавляет армию гоблинов и гибнет в бою, когда на поле сражения является Беорн.

У Толкина этот момент становится переломным: вмешательство Беорна решает исход битвы. Но в фильмах Болг превращён в помощника Азога, а его смерть отдана Леголасу.

Как изменилась кульминация

Финал «Хоббита» в фильме выглядит как личная дуэль Торина и Азога. Это красиво, драматично, но полностью расходится с каноном.

У Толкина же Торин умирает, сражаясь на поле брани, а кульминацию приносит именно Беорн, раздавивший Болга.

Таким образом, Джексон сделал выбор в пользу зрелищной дуэли, но за это пришлось пожертвовать целым пластом сюжета Толкина.

В результате многие зрители уверены, что Азог и есть главный враг «Хоббита», хотя в книге эта роль принадлежит совсем другому персонажу.

Источник: дзен-канал Джедай из Шира

Также прочитайте: Арагорн смог, Арведуи — нет: как выбор Гондора изменил судьбу Средиземья