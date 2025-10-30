Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ази-зун-гарун-гэ»: если вы узнаете эту песню — вы точно пройдете наш тест на зарубежные сериалы в СССР

«Ази-зун-гарун-гэ»: если вы узнаете эту песню — вы точно пройдете наш тест на зарубежные сериалы в СССР

30 октября 2025 13:17
Кадры из сериала «Рабыня Изаура» (1976-1977)

Испытание памяти для тех, кто когда-то ждал каждую серию как маленький праздник.

Сегодня речь пойдёт о том, что по вечерам объединяло миллионы советских семей, заставляя замолкать даже самые шумные споры.

Это сияние голубого экрана, тихое потрескивание телевизора и тот самый голос диктора: «А сейчас по первой программе мы начинаем показ зарубежного многосерийного фильма…». Тогда телевизор был не предметом мебели, а окном в другой, запретно-яркий мир. Мир, где кипели страсти, рождались интриги, а любовь и предательство становились главным учебником жизни.

Каждая новая серия была событием. В заставке — обещание переживаний, в героях — знакомые черты, в обсуждениях на кухне — жар эмоций, будто речь шла о родственниках.

Одни и сегодня вспоминают о «богатых, которые тоже плачут», другие готовы снова нырнуть в вихрь латиноамериканских интриг. Мы предлагаем отложить ностальгические слёзы и пройти тест, который перенесёт вас в те времена.

Не спешите — пусть память всплывает медленно. Возможно, именно этот тест откроет вам дверцу в сокровищницу юности. Готовы вспомнить, чем жила страна по вечерам? Тогда вперёд!

Также прочитайте: «Я самая обаятельная и привлекательная»: психолог объяснила, почему аффирмация Клюевой была бесполезна

Фото: Кадры из сериала «Рабыня Изаура» (1976-1977)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест) Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест) Читать дальше 31 октября 2025
«Султан Сулейман вызывает!» Тест для тех, кто уверен, что знает «Великолепный век» без подсказок «Султан Сулейман вызывает!» Тест для тех, кто уверен, что знает «Великолепный век» без подсказок Читать дальше 31 октября 2025
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) Читать дальше 29 октября 2025
Уровень тестостерона в этом тесте зашкаливает: сможете угадать советского актера в военной форме? Уровень тестостерона в этом тесте зашкаливает: сможете угадать советского актера в военной форме? Читать дальше 28 октября 2025
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер Читать дальше 31 октября 2025
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Читать дальше 31 октября 2025
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда Читать дальше 31 октября 2025
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц Читать дальше 31 октября 2025
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом Читать дальше 31 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше