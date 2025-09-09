Меню
Айседора не просто так помогает Тайлеру: главная злодейка 3 сезона «Уэнсдэй» уже найдена

9 сентября 2025 21:02
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Зрители уверены, что у героини много тайн.

Финал второго сезона «Уэнсдэй» оставил интригующую зацепку: казалось бы, доброжелательная преподавательница Айседора Капри предложила помощь Тайлеру Галпину.

Но многие зрители отнеслись к этому скептически — уж слишком подозрительно выглядит её внезапная инициатива. В сообществе фанатов уже зародилась теория, что в третьем сезоне Айседора раскроется как новый антагонист.

Айседора во 2 сезоне «Уэнсдэй»

Во втором сезоне «Уэнсдэй» финальная битва забрала жизни Айзека и Франсуазы, а Тайлеру удалось скрыться. Именно тогда вовремя возникла Айседора Капри — таинственная преподавательница, которая выследила сбежавшего хайда.

Она предложила ему присоединиться к закрытому сообществу сородичей, где обещала научить контролировать тёмную сторону и найти баланс между миром людей и изгоев.

Айседора также сыграла ключевую роль в становлении Энид как альфы, проявив неожиданную поддержку. Её личная связь с хайдами — отец и бывший возлюбленный принадлежали к этому виду — придавала словам вес и искренность.

Несмотря на внешнюю доброжелательность и готовность помочь, многие зрители остались под впечатлением от её слишком уж своевременного появления и идеальных решений.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Айседора в 3 сезоне «Уэнсдэй»

В Сети предполагают, что доброжелательность Айседоры — лишь маска, скрывающая истинные тёмные намерения. Согласно одной из популярных версий, она планирует использовать Тайлера как орудие в своих замыслах, вербуя его под предлогом помощи.

Также высказываются мнения, что её поддержка Энид была не искренней помощью, а попыткой подавить силу потенциальной соперницы.

Самой смелой теорией становится идея, что Айседора собирает армию хайдов, чтобы захватить контроль над «Невермором» и стаей оборотней. Её конечная цель может быть связана с местью — возможно, за трагические события в прошлом её семьи, о которых создатели намеренно пока умалчивают.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто отец Ксавье в «Уэнсдэй».

Фото: Кадры из сериала «Уэнсдэй»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
