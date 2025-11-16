Авторы назвали точную дату выхода «Тоннеля»: заодно раскрыли, почему мафия охотится именно за героиней Боярской

Сериал «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли наконец получил дату выхода. Но важнее другое: вместе с новым фрагментом выясняется, что это не просто криминальная история о таможне.

Проект сразу заявляет себя как триллер о давлении, которое ломает даже самых стойких — и о цене, которую приходится платить за принципиальность.

Дата премьеры

Премьера назначена на 1 декабря. В центре сюжета — Светлана Суворова, неподкупная сотрудница таможни на границе с Финляндией. За годы службы она стала фигурой, на которую многие смотрят с ненавистью и уважением одновременно. Но местная мафия выбирает путь, перед которым не спасают ни репутация, ни опыт: похищает её мужа.

О чём расскажет «Тоннель»

Светлана оказывается лицом к лицу с ситуацией, где любые действия ведут к потере. Сохранить принципы или сохранить семью — выбор, который ломает куда сильнее любого давления извне. И этот выбор становится осью всего сезона.

Команда проекта

В сериале играют Елизавета Боярская, Сергей Гилев и Даниил Страхов. Режиссёр — Флюза Фархшатова, ранее работавшая над «О чём говорят мужчины. Продолжение» и «Спроси Марту». Теперь её стиль смещается в сторону напряжённого криминального триллера.

«Тоннель» не пытается впечатлить спецэффектами. Он делает ставку на атмосферу сдавленного пространства и морального тупика. История о человеке, которого загнали в угол, всегда работает — особенно когда ставки растут с каждой сценой.

