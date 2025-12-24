Меню
Авторы «Маши и Медведя» собрали 1 час чистого смеха: самые смешные серии в одном выпуске — там уже 272 114 706 просмотров

24 декабря 2025 21:02
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Хохочат не только дети, но и взрослые.

272 114 706 просмотров — внушительная цифра даже по меркам YouTube. «Маша и Медведь» в очередной раз подтверждает статус самого узнаваемого и любимого российского мультсериала для всей семьи.

Часовой сборник самых смешных серий — тот самый случай, когда включаешь «на пять минут», а потом обнаруживаешь, что смеешься уже сороковую.

Почему этот сборник работает безотказно

Здесь нет случайных эпизодов. Это концентрат фирменного юмора: визуальные гэги, абсурдные ситуации, идеальный ритм и та самая Маша, которая умеет превратить тишину леса в бурю событий. Юмор понятен детям, считывается взрослыми и не устаревает — проверено сотнями миллионов просмотров.

Какие серии вошли в сборник

В подборке собраны эпизоды, которые давно стали хитами:

  1. «Нынче всё наоборот» (серия 38)
  2. «Кошки-мышки» (серия 58)
  3. «Маша + каша» (серия 17)
  4. «Красота — страшная сила» (серия 40)
  5. «Эх, прокачу!» (серия 55)
  6. «Дорогая передача» (серия 49)
  7. «Game Over» (серия 59)
  8. «Двое на одного» (серия 36)
  9. «Дело в шляпе» (серия 41)
  10. «С волками жить» (серия 5)
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

В чем секрет долгоживущего успеха

Мультсериал не пытается учить напрямую. Он просто показывает дружбу, терпение и хаос детского мира, в котором Медведь — редкий пример взрослого, который всё понимает и всё равно любит. А Маша остаётся Машей: громкой, искренней и абсолютно живой.

Большой сборник — идеальный формат, чтобы вспомнить лучшие моменты или познакомить с ними тех, кто «почему-то ещё не видел». Один час смеха, который работает одинаково хорошо и для детей, и для взрослых.

Ранее портал «Киноафиша» писал про зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе».

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
