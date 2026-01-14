Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле

Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле

14 января 2026 20:33
Кадр из мультфильма «Шрек»

Пока есть несколько вариантов сюжета, но все они довольно-таки интересные.

DreamWorks снова возвращается к миру «Шрека» — и на этот раз в центре внимания оказался самый неприятный его житель.

Лорд Фаркуад, тот самый коротышка с гигантскими амбициями, может получить собственный мультфильм. Проект пока не анонсирован официально, но его разработка уже идет, и в индустрии это обсуждают всерьез.

Злодей, который внезапно стал главным

Фаркуад погиб еще в первом «Шреке», но именно это сегодня делает его особенно интересным. По данным The Hollywood Reporter, сценарий спин-оффа уже написан, и за него отвечают Даня Хименес и Ханна Макмечан — авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов». DreamWorks явно делает ставку на иронию и свежий взгляд, а не на ностальгию ради ностальгии.

Кадр из мультфильма «Шрек»

Будет ли это продолжение или альтернативная версия

В студии держат сюжет в секрете, но обсуждаются сразу несколько вариантов. Это может быть приквел о том, как Фаркуад стал диктатором Дюлока. Или же история из альтернативной реальности, где он выжил и пошел по другому пути. Слухи о его появлении в «Шреке 5» только подогревают интерес к этой идее, пишет Soyuz.ru.

Кто стоит за проектом

Хименес и Макмечан сейчас в числе самых востребованных сценаристов анимации. После успеха на Netflix им доверили не только Фаркуада, но и ремейк «Нападения гигантской женщины» для Тима Бертона. Для DreamWorks это сигнал: спин-офф хотят сделать не проходным, а по-настоящему громким.

Пока DreamWorks и Universal не дали зеленый свет проекту, но обсуждение идет активно. «Шрек 5» выйдет 30 июня 2027 года, и логично, что судьбу злодея могут связать именно с ним. Если Фаркуад снова появится, у студии будет идеальный повод рассказать его историю отдельно.

Ранее мы писали: Мало кто знает, что у Шрека был прототип в реальной жизни: рассказываем, как он связан с Россией.

Фото: Кадр из мультфильма «Шрек»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Три богатыря и свет клином» заработали в прокате 500 млн, но это не рекорд: посчитали, какая часть франшизы стала самой прибыльной «Три богатыря и свет клином» заработали в прокате 500 млн, но это не рекорд: посчитали, какая часть франшизы стала самой прибыльной Читать дальше 14 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
Все пошли на «Три богатыря и свет клином», а рейтинг там всего 5,9 на КП: зато одна старая часть до сих пор держит 8,0/10 Все пошли на «Три богатыря и свет клином», а рейтинг там всего 5,9 на КП: зато одна старая часть до сих пор держит 8,0/10 Читать дальше 12 января 2026
«Я видел невероятное количество сериалов и фильмов», но только этот проект посмотрел дважды: звезда YouTube MrBeast назвал лучшие аниме «Я видел невероятное количество сериалов и фильмов», но только этот проект посмотрел дважды: звезда YouTube MrBeast назвал лучшие аниме Читать дальше 12 января 2026
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Читать дальше 10 января 2026
Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Читать дальше 15 января 2026
Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным Читать дальше 15 января 2026
Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате Читать дальше 14 января 2026
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Читать дальше 14 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше