Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле

Пока есть несколько вариантов сюжета, но все они довольно-таки интересные.

DreamWorks снова возвращается к миру «Шрека» — и на этот раз в центре внимания оказался самый неприятный его житель.

Лорд Фаркуад, тот самый коротышка с гигантскими амбициями, может получить собственный мультфильм. Проект пока не анонсирован официально, но его разработка уже идет, и в индустрии это обсуждают всерьез.

Злодей, который внезапно стал главным

Фаркуад погиб еще в первом «Шреке», но именно это сегодня делает его особенно интересным. По данным The Hollywood Reporter, сценарий спин-оффа уже написан, и за него отвечают Даня Хименес и Ханна Макмечан — авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов». DreamWorks явно делает ставку на иронию и свежий взгляд, а не на ностальгию ради ностальгии.

Будет ли это продолжение или альтернативная версия

В студии держат сюжет в секрете, но обсуждаются сразу несколько вариантов. Это может быть приквел о том, как Фаркуад стал диктатором Дюлока. Или же история из альтернативной реальности, где он выжил и пошел по другому пути. Слухи о его появлении в «Шреке 5» только подогревают интерес к этой идее, пишет Soyuz.ru.

Кто стоит за проектом

Хименес и Макмечан сейчас в числе самых востребованных сценаристов анимации. После успеха на Netflix им доверили не только Фаркуада, но и ремейк «Нападения гигантской женщины» для Тима Бертона. Для DreamWorks это сигнал: спин-офф хотят сделать не проходным, а по-настоящему громким.

Пока DreamWorks и Universal не дали зеленый свет проекту, но обсуждение идет активно. «Шрек 5» выйдет 30 июня 2027 года, и логично, что судьбу злодея могут связать именно с ним. Если Фаркуад снова появится, у студии будет идеальный повод рассказать его историю отдельно.

