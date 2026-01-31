Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот советский мультик внезапно стал популярнее «Ван Пис»: «Лучший!»

Этот советский мультик внезапно стал популярнее «Ван Пис»: «Лучший!»

31 января 2026 09:00
Кадр из мультсериала «Ван Пис»

Лента получила новое рождение на Западе.

Советские дети обожали истории про приключения. Поэтому мультфильм «Остров сокровищ» сразу завоевал их любовь. Он вышел на экраны в 1988 году и быстро стал настоящей классикой.

А вторую, невероятную жизнь мультик получил уже в 2020-х годах, когда неожиданно превратился в мировой вирусный хит и источник для мемов.

Отрывки из этой анимации заполнили зарубежные соцсети. Особенно зрителям полюбилась одна сцена, где трое главных героев идут под задорную музыку. Доктора Ливси и вовсе провозгласили «эталонным качком» и «альфа-самцом». Его фирменную походку даже начали копировать в рилсах.

Такая волна популярности в Сети заставила миллионы иностранных зрителей обратиться к самому мультфильму. И они были совершенно покорены. Во-первых, проект удивляет своим уникальным чувством юмора. Здесь классический сюжет Стивенсона встречается с дерзкой рисовкой.

Кадр из мультфильма «Остров сокровищ»

Во-вторых, его невозможно представить без запоминающейся музыки. Она создаёт идеальный фон для всех приключений и диалогов. В-третьих, на экране оживает целая галерея колоритных персонажей. Это не только культовый доктор Ливси, но и суровый капитан Смоллетт, отважный Джим Хокинс и харизматичный Джон Сильвер.

Отдельного восхищения заслуживают яркие локации. На IMDb проекту поставили 8,1. Это лишь немого ниже, чем оценка культового аниме «Ван Пис» с 9,0.

«Я видел большинство версий и даже читал оригинальную книгу. Хотя технически эта картина менее точна, чем другие версии, я действительно считаю её лучшей экранизацией всех времён», «В интернете его можно увидеть повсюду: большой нос, широкая улыбка, надутая грудь, он входит в паб, словно хозяин, в сопровождении двух друзей. Доктор Ливси стал не просто мемом, а иконой», «Лучший мультик на пиратскую тему, авторам "Ван Пис" стоит забеспокоиться», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из мультфильма «Остров сокровищ» (1988), мультсериала «Ван Пис»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
20,5 млрд минут просмотра и 500 млн зрителей: самый популярный мультик на Netflix 20,5 млрд минут просмотра и 500 млн зрителей: самый популярный мультик на Netflix Читать дальше 29 января 2026
Кто сильнее — Наруто или Сон Джин-Ву? Победитель известен и против этих аргументов не попрешь Кто сильнее — Наруто или Сон Джин-Ву? Победитель известен и против этих аргументов не попрешь Читать дальше 29 января 2026
Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Читать дальше 1 февраля 2026
«Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко «Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко Читать дальше 1 февраля 2026
Погоны и красная звезда на берете Вари Синичкиной сразу притягивает взгляд: объясняю, что значат эти символы Погоны и красная звезда на берете Вари Синичкиной сразу притягивает взгляд: объясняю, что значат эти символы Читать дальше 1 февраля 2026
Только взрослые понимают, что не так с этой фразой в мультике «Три богатыря: Ход конем»: запутались в истории Руси Только взрослые понимают, что не так с этой фразой в мультике «Три богатыря: Ход конем»: запутались в истории Руси Читать дальше 1 февраля 2026
У этой картины по «Властелину колец» всего 6,3 на IMDb: зато там показали то, что не смог Питер Джексон У этой картины по «Властелину колец» всего 6,3 на IMDb: зато там показали то, что не смог Питер Джексон Читать дальше 1 февраля 2026
«Опозорил нашу армию»: советская драма о войне побила всесоюзный рекорд – за что ее возненавидел весь «Мосфильм»? «Опозорил нашу армию»: советская драма о войне побила всесоюзный рекорд – за что ее возненавидел весь «Мосфильм»? Читать дальше 31 января 2026
Лучшее аниме зимы 2026 года: это не «Магическая битва» Лучшее аниме зимы 2026 года: это не «Магическая битва» Читать дальше 31 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше