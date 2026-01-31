Этот советский мультик внезапно стал популярнее «Ван Пис»: «Лучший!»

Советские дети обожали истории про приключения. Поэтому мультфильм «Остров сокровищ» сразу завоевал их любовь. Он вышел на экраны в 1988 году и быстро стал настоящей классикой.

А вторую, невероятную жизнь мультик получил уже в 2020-х годах, когда неожиданно превратился в мировой вирусный хит и источник для мемов.

Отрывки из этой анимации заполнили зарубежные соцсети. Особенно зрителям полюбилась одна сцена, где трое главных героев идут под задорную музыку. Доктора Ливси и вовсе провозгласили «эталонным качком» и «альфа-самцом». Его фирменную походку даже начали копировать в рилсах.

Такая волна популярности в Сети заставила миллионы иностранных зрителей обратиться к самому мультфильму. И они были совершенно покорены. Во-первых, проект удивляет своим уникальным чувством юмора. Здесь классический сюжет Стивенсона встречается с дерзкой рисовкой.

Во-вторых, его невозможно представить без запоминающейся музыки. Она создаёт идеальный фон для всех приключений и диалогов. В-третьих, на экране оживает целая галерея колоритных персонажей. Это не только культовый доктор Ливси, но и суровый капитан Смоллетт, отважный Джим Хокинс и харизматичный Джон Сильвер.

Отдельного восхищения заслуживают яркие локации. На IMDb проекту поставили 8,1. Это лишь немого ниже, чем оценка культового аниме «Ван Пис» с 9,0.