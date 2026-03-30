Русский English
Автора манги «Атака титанов» возненавидели после финала: «Я очень сожалею о том, как все вышло»

30 марта 2026 12:19
Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Создатель манги-первоисточника до сих пор переживает.

Когда режиссер, снявший финальную серию «Атаки титанов», был вынужден удалить свои аккаунты в соцсетях из-за волны агрессии, стало окончательно ясно: поклонники переступили все мыслимые рамки.

Сам Хадзимэ Исаяма, автор манги-первоисточника, уже много лет мучительно переживает из-за того, как завершилась история, а токсичная реакция фанатов только подливает масла в огонь его терзаний.

Хадзимэ Исаяма

Мангака признался: он до сих пор не уверен, что завершил историю правильно. За этими словами стоит не просто авторская скромность — это настоящая внутренняя борьба, которую фанаты довели до крайности. Одни обвиняют Исаяму в том, что он предал собственное произведение, другие требуют переписать финальные главы, а третьи просто не скупятся на оскорбления.

«Меня до сих пор мучает эта история. Я очень сожалею о том, как все вышло», поделился создатель «Атаки Титанов».

Финал

Дебаты вокруг последней главы давно переросли в нечто большее, чем просто обсуждение художественного произведения. Одни фанаты уверены: Эрен должен был уничтожить человечество на сто процентов. Другие негодуют по поводу того, что именно Микасе доверили освободить Имир, не замечая, что вся ее сюжетная арка годами вела к этому моменту.

Третьи же просто изводят Исаяму травлей, хотя очевидно, что мнение читателей для него имеет огромное значение, и он болезненно переживает их критику.

Автор намеренно сделал финал мучительным. Его замысел заключался в том, чтобы зрители прочувствовали ту же гамму эмоций, что и персонажи: отчаяние, ярость, растерянность. Однако часть аудитории восприняла это как повод для осуждения.

Даже альтернативные версии концовки, созданные энтузиастами, не утихомирили страсти. После их появления Сеть вновь наводнилась ожесточенными спорами, где люди продолжают доказывать друг другу, что и этот вариант — не тот самый, единственно верный.

Фото: Кадры из мультсериала «Атака титанов»
Светлана Левкина
