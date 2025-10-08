Автор «Ведьмака» назвал каст своей мечты для экранизации: Хемсворта в списке нет, также как и Кавилла

Совсем скоро зрители увидят новую версию Геральта в 4 сезоне «Ведьмака». На этот раз его будет играть Лиам Хемсворт.

Такое кастинговое решение и замена Генри Кавилла вызывала негодование у фанатов сериала, книг и видеоигр по «Ведьмаку». Как выяснилось, автор романов о Геральте Анджей Сапковский тоже считает, что играть главного героя должен не Хемсворт. Правда, у писателя вообще собственный и довольно неожиданный каст мечты.

Кто должен играть в «Ведьмаке» по мнению Сапковского

Во время недавнего общения с фанатами на Reddit Анджей Сапковский поделился своими кастинг-предпочтениями для экранизации «Ведьмака». Его выбор оказался довольно неожиданным, хотя и логичным.

На роль Йеннифер писатель выдвинул французскую актрису, брюнетку Еву Грин. Для образа Цири он предложил молодую Натали Портман — именно такую, какой она была в первых «Звёздных войнах».

Сам Сапковский понимает, что такой вариант сейчас невозможен. Обе актрисы уже давно переросли возраст своих героинь — Йеннифэр в книгах выглядит на 20 с небольшим, а Цири и вовсе подросток.

Что касается Геральта, то здесь писатель отдаёт предпочтение Кевину Костнеру или Мадсу Миккельсену. Правда, и этот выбор скорее относится к области фантазий, учитывая возраст актеров.

Сюжет четвертого сезона «Ведьмака»

Четвёртый сезон «Ведьмака» перенесёт зрителей в события книги «Крещение огнём». Герои окажутся разделены из-за масштабной войны. Весь Континент погрузится в противостояние: северные королевства сойдутся в битве с Нильфгаардской империей.

Среди ключевых моментов зрителей ждёт масштабная битва за мост через Яругу и появление таинственной Нимуэ. Создатели обещают, что новый сезон превзойдёт предыдущие по размаху — будет ещё больше эпичных сражений, динамики и напряжения.

Все восемь серий нового сезона появятся на Netflix 30 октября. Съёмки финального, пятого сезона уже завершены — его премьера запланирована на 2026 год.

