Аверин рассказал про «безудержный секс» в «Склифосовском»: «На меня возлагают большие надежды»

5 февраля 2026 07:29
Кадр из сериала «Склифосовский»

Актеру не очень нравится, как из Брагина делают ловеласа.

Сериал «Склифосовский» зрители обожают не только за медицинские темы. В драме поднимаются и вопросы личных отношений между врачами, более того, на них и держится сюжет.

А еще в процедурале немало откровенных постельных сцен между персонажами. И, как выяснилось, исполнитель главной роли Максим Аверин это не очень одобряет.

На шоу «Привет, Андрей!» он заметил, что авторы сценария явно верят в невероятную физическую выносливость его героя. Каждый новый сезон, по его словам, преподносит персонажу любовные приключения. Аверин даже засомневался, успевает ли его доктор вообще работать при такой насыщенной личной жизни.

Кадр из сериала «Склифосовский»

Исполнитель роли Брагина отметил, что внимание сценаристов всё больше смещается с медицинских случаев на его личную жизнь.

«Видимо, сценаристы на меня большие надежды возлагают. Они пишут в конце сцены: "безудержный секс". И так раз, и два... А когда же я, собственно, хирургией занимаюсь?», — удивился Аверин.

Актёр даже выразил недоумение, для чего превращать серьёзного врача в неутомимого ловеласа.

Фото: Кадры из сериала «Склифосовский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
