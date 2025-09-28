Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)

«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)

28 сентября 2025 20:04
Кадр из фильма «Аватар»

В центре конфликта теперь не люди, а жители Пандоры, готовые воевать с собственным народом.

Пандора снова горит — и не только в кадре. 20th Century Studios опубликовала норвый трейлер «Аватара: Огонь и пепел», и впервые зрителям показали ту сторону на’ви, о которой Джеймс Кэмерон молчал долгие годы.

Огненные Мангкван перестают быть абстрактной легендой: у них есть своё прошлое, своя трагедия и своя ненависть.

Когда боги не отвечают

История Мангкван звучит почти библейски. Их деревню уничтожил вулкан, они взывали к Эйве, но получили тишину. И если лесные на’ви молятся, а морские ждут милости, эти решили: богиня отвернулась. Разочарование стало топливом для ненависти, и теперь их огонь горит против всех — и против своих, и против чужих.

Злодеи с лицом на’ви

В центре внимания — Варанг, которую играет Уна Чаплин. Она объединяется с оживлённым полковником Куоритчем, и этот союз разрушает привычный чёрно-белый конфликт.

Впервые врагом Джейка Салли становится не человек-оккупант, а сам на’ви. Это шаг, на который решаются далеко не все режиссёры блокбастеров: показать, что «свои» могут быть страшнее пришельцев.

Семейная линия по-Кэмерону

Джейк и Нейтири снова втянуты в войну вместе с детьми. После гибели Нетейама во втором фильме на первый план выходят Ло’ак, Туктирей и таинственный Паук, способный дышать без маски.

Кэмерон играет не только масштабом планеты, но и личными драма­ми семьи — и именно это даёт саге ту самую эмоциональную глубину.

Новый акцент

Трейлер ясно даёт понять: Пандору ждёт не вторжение извне, а внутренний разлом. Если раньше люди были бездушной корпорацией-захватчиком, то теперь враг носит голубую кожу и говорит на языке Эйвы. И это куда страшнее.

«Аватар: Огонь и пепел» выйдет 19 декабря. Всё остальное — только вопрос времени. Но ясно одно: Кэмерон снова поднял ставки. И сделал это так, что даже самый верный поклонник Пандоры спросит себя — а за кого мы теперь болеем?

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители нашли три главных минуса «Аватара 2».

Фото: Кадр из фильма «Аватар»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Читать дальше 24 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше