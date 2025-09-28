«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)

В центре конфликта теперь не люди, а жители Пандоры, готовые воевать с собственным народом.

Пандора снова горит — и не только в кадре. 20th Century Studios опубликовала норвый трейлер «Аватара: Огонь и пепел», и впервые зрителям показали ту сторону на’ви, о которой Джеймс Кэмерон молчал долгие годы.

Огненные Мангкван перестают быть абстрактной легендой: у них есть своё прошлое, своя трагедия и своя ненависть.

Когда боги не отвечают

История Мангкван звучит почти библейски. Их деревню уничтожил вулкан, они взывали к Эйве, но получили тишину. И если лесные на’ви молятся, а морские ждут милости, эти решили: богиня отвернулась. Разочарование стало топливом для ненависти, и теперь их огонь горит против всех — и против своих, и против чужих.

Злодеи с лицом на’ви

В центре внимания — Варанг, которую играет Уна Чаплин. Она объединяется с оживлённым полковником Куоритчем, и этот союз разрушает привычный чёрно-белый конфликт.

Впервые врагом Джейка Салли становится не человек-оккупант, а сам на’ви. Это шаг, на который решаются далеко не все режиссёры блокбастеров: показать, что «свои» могут быть страшнее пришельцев.

Семейная линия по-Кэмерону

Джейк и Нейтири снова втянуты в войну вместе с детьми. После гибели Нетейама во втором фильме на первый план выходят Ло’ак, Туктирей и таинственный Паук, способный дышать без маски.

Кэмерон играет не только масштабом планеты, но и личными драма­ми семьи — и именно это даёт саге ту самую эмоциональную глубину.

Новый акцент

Трейлер ясно даёт понять: Пандору ждёт не вторжение извне, а внутренний разлом. Если раньше люди были бездушной корпорацией-захватчиком, то теперь враг носит голубую кожу и говорит на языке Эйвы. И это куда страшнее.

«Аватар: Огонь и пепел» выйдет 19 декабря. Всё остальное — только вопрос времени. Но ясно одно: Кэмерон снова поднял ставки. И сделал это так, что даже самый верный поклонник Пандоры спросит себя — а за кого мы теперь болеем?

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители нашли три главных минуса «Аватара 2».