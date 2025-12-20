Меню
Киноафиша Статьи «Аватар 4» нарушит традицию, которая держалась с 2009 года: Сигурни Уивер раскрыла важную деталь сюжета

«Аватар 4» нарушит традицию, которая держалась с 2009 года: Сигурни Уивер раскрыла важную деталь сюжета

20 декабря 2025 11:50
Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел» (2025)

У Пандоры появится новый голос.

Похоже, Джеймс Кэмерон все-таки решил встряхнуть «Аватар» по-настоящему. Сигурни Уивер подтвердила: четвертая часть франшизы нарушит правило, которое держалось больше десяти лет. Впервые рассказчиком истории станет не представитель семьи Салли. И это не просто формальный ход.

В первых двух фильмах зрителя по Пандоре вел Джейк Салли. В третьем, «Аватар: Огонь и пепел», эстафету рассказчика перехватил его сын Ло’ак. Все логично, все внутри клана. Но дальше Кэмерон меняет оптику. В «Аватаре 4» голос получит Кири — персонаж, который всегда стоял чуть в стороне от привычной иерархии.

Сигурни Уивер возвращается к роли Кири и не скрывает, что это решение было принято задолго до съемок. В разговоре с журналистом Джейком Хэмилтоном она сказала:

«Я буду озвучивать следующую часть, четвертую. Это важнейшая глава в истории Кири».

Когда актрису спросили, как давно она об этом знала, ответ прозвучал почти буднично:

«О, лет двенадцать назад».

«Аватар: Пламя и пепел»

Кири становится первой женщиной-рассказчицей во всей истории «Аватара». И одновременно первым персонажем-комментатором, который не связан с Салли кровным родством, пишет Soyuz.

Формально она удочерена Джейком и Нейтири, но ее происхождение куда сложнее: Кири родилась от аватара Грейс Огустин, и именно это делает ее взгляд на Пандору особенным.

В четвертом фильме Салли по-прежнему будут защищать свободу на’ви, но фокус расширится. Земляне приблизятся к возможности жить на Пандоре без масок, что потенциально меняет саму логику конфликта. В этом им может помочь Паук, давно существующий между двумя мирами.

«Аватар 4» запланирован на 21 декабря 2029 года, пятая часть — на декабрь 2031-го. Кэмерон уже намекал, что судьба финала зависит от успеха триквела. Но с учетом того, что первые два фильма собрали больше двух миллиардов долларов каждый, поверить в провал пока трудно.

Также прочитайте: Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
