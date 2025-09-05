«Аутсорса» с Янковским тут нет, зато есть Борисов: ИИ выбрал 3 лучших российских сериала за 8 месяцев 2025 года — результат вас удивит

В 2025 году российские платформы буквально завалили зрителей новыми релизами: криминальные драмы, психологические триллеры, романтические комедии и даже научно-фантастические проекты.

Конкуренция высокая, но мы подключили нейросеть и попросили её сравнить рейтинги, отзывы зрителей, комментарии и рецензии критиков, чтобы выбрать действительно сильнейших.

Итак, триумфаторы за первые восемь месяцев 2025-го — от бронзы до золота.

3 место: «Урок», 2025

Городская драма о взрослении — и родителей, и детей. Да, проект спорный: критики ругали «неровность» первой половины, но хвалили живые характеры и честный взгляд на турбулентный подростковый мир. Рейтинг Кинопоиска держится на уровне 7,5 — зрители голосуют сердцем и баллами.

2 место: «Фишер. Затмение», 2025

Продолжение мрачного true-crime без попытки «сделаться попроще». Здесь вязкая атмосфера, работа с травмой и преступлением, в которой действие тянет не перестрелка, а тишина. Критики отмечали: сезон грубее и жёстче, но драматургически выверен и играет на нервах долго после титров. Если нужно «неприятно хорошо» — это сюда.

1 место: «Между нами химия», 2025

Романтическая онкомедия, которая звучит как оксюморон — и работает. Сериал одновременно колет и обнимает: за большой драмой тут идёт маленькая комедия положений, а героиня — не «приложение», а мотор истории.

Медиа и критики сходятся: один из главных отечественных релизов года, попавший в mid-year топы. Зрительские отклики — от «плакала и смеялась» до «включил — и не смог остановиться».

Почему именно так

Нейросеть оценивала проекты по трём критериям: рейтинги (Кинопоиск, IMDb), рецензии критиков и эмоции зрителей в комментариях. «Урок» — честный, но неровный, потому и бронза. «Фишер. Затмение» — мощный жанровый апгрейд, заслуженное серебро. «Между нами химия» побеждает за баланс эмоций и силу обсуждения.

А вы согласны с этим рейтингом? Или в топе должны быть совсем другие названия?

Также вам будет интересно: Этот сериал с Васильевым не зря считают одним из лучших: в российском кинематографе такое крайне редко встречается.