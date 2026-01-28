Меню
«Аутсорс», ты издеваешься? Опять забрал очередную награду? На премии «Белый слон» выбрали лучший сериал и фильм 2025 года

28 января 2026 13:00
Кадр из сериала «Аутсорс»

Если с Янковским все понятно, то что за кинолента стала лучшей?

28 января наконец подвели итоги премии «Белый слон» за 2025 год. Во втором туре голосования 64 члена Экспертного совета выбирали победителей из более чем 100 фильмов и сериалов разных форматов — от игровых полнометражных картин до короткого метра и сериалов. В финальный список попали 42 проекта, а лауреатами стали 11 работ.

Лучший фильм — решение без интриги

Главную награду взял «Ветер» Сергея Члиянца. Фильм стал лидером года, получив 5 призов, включая «Лучший игровой полнометражный фильм». Это выбор, который сложно оспаривать.

Картина шла уверенно, без резких жестов, но с ясной авторской позицией — и именно такую интонацию «Белый слон» традиционно поддерживает.

А вот лучший сериал многие угадали заранее

В сериальной категории победил «Аутсорс». И здесь удивления почти не было. Проект давно обсуждают в профессиональной среде, и не за популярность, а за жесткость и точность высказывания.

Он не пытается быть комфортным и не объясняет зрителю, как к нему относиться. Холодный взгляд на систему, где человек легко превращается в функцию, оказался именно тем, что критики сочли самым сильным сериалом года.

Итоги «Белого слона» в этом году получились предсказуемыми в хорошем смысле. Критики выбрали не самые громкие проекты, а те, что точнее всего сказали о времени.

Фото: Кадр из сериала «Аутсорс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
