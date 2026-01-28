«Аутсорс», ты издеваешься? Опять забрал очередную награду? На премии «Белый слон» выбрали лучший сериал и фильм 2025 года

28 января наконец подвели итоги премии «Белый слон» за 2025 год. Во втором туре голосования 64 члена Экспертного совета выбирали победителей из более чем 100 фильмов и сериалов разных форматов — от игровых полнометражных картин до короткого метра и сериалов. В финальный список попали 42 проекта, а лауреатами стали 11 работ.
Лучший фильм — решение без интриги
Главную награду взял «Ветер» Сергея Члиянца. Фильм стал лидером года, получив 5 призов, включая «Лучший игровой полнометражный фильм». Это выбор, который сложно оспаривать.
Картина шла уверенно, без резких жестов, но с ясной авторской позицией — и именно такую интонацию «Белый слон» традиционно поддерживает.
А вот лучший сериал многие угадали заранее
В сериальной категории победил «Аутсорс». И здесь удивления почти не было. Проект давно обсуждают в профессиональной среде, и не за популярность, а за жесткость и точность высказывания.
Он не пытается быть комфортным и не объясняет зрителю, как к нему относиться. Холодный взгляд на систему, где человек легко превращается в функцию, оказался именно тем, что критики сочли самым сильным сериалом года.
Итоги «Белого слона» в этом году получились предсказуемыми в хорошем смысле. Критики выбрали не самые громкие проекты, а те, что точнее всего сказали о времени.