«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года

12 декабря 2025 17:38
Кадр из сериала «Аутсорс», «Бар „Один звонок“», «Подслушано в Рыбинске»

«Подслушано в Рыбинске» тоже в топе.

Эту неделю в Telegram-канале «Изнанка сериала» читатели прожили как финал большого сезона. Голосовали, спорили, агитировали друзей и следили за цифрами почти в реальном времени.

Лучший российский сериал 2025 года выбирали из более чем 30 проектов — от исторических драм до камерных мелодрам. Интрига держалась до последнего.

Как проходило голосование

В финал вышли 12 сериалов, каждый — со своей аудиторией и характером. Среди них были «Аутсорс», «Бар „Один звонок“», «Подслушано в Рыбинске», «Хроники русской революции», «Опасная близость» и другие заметные проекты года. Днём цифры менялись медленно, но к вечеру всё начинало кипеть.

Момент, который всё перевернул

В какой-то момент к голосованию подключилась актриса Ника Здорик и фан-база «Ландышей». И вот тут стало понятно: это не просто сериал, а настоящее чувство. Музыкальную мелодраму активно обсуждали в комментариях, советовали «обязательно посмотреть» и голосовали семьями. Эмоция сработала.

Итог без сомнений

По обновлённым данным, уверенную победу одержал сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» — 77% голосов. Второе место занял «Аутсорс» с 16%, который долго лидировал и выглядел фаворитом до финального рывка соперников. Третье место у «Подслушано в Рыбинске» — 6%, а «Бар „Один звонок“» получил 5.

Что это говорит о зрителе

Голосование показало простую вещь: в 2025 году зритель выбирает не только качество и форму, но и отклик. Истории, которые попадают в настроение и вызывают привязанность, побеждают даже самых сильных конкурентов. И, похоже, «Ландыши» стали именно таким сериалом — тем, который хочется защищать и советовать вслух.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что общего между Кологривым и Женей Зверем из 3 сезона «Метода». Тоже отличный сериал!

Екатерина Адамова
