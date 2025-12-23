«Аутсорс» и «Лихие» снова рвут топы: ОККО подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов и 10 лучших фильмов — гремучая смесь вышла

Людям в этом году явно не хватало сказок и волшебства.

Okko подвел итоги года и показал, что именно смотрели зрители в 2025-м. Без экспертных оценок и громких формулировок — только живой интерес аудитории и реальные просмотры. Рейтинг получился показательный: в лидерах семейное кино, сказки и сериалы с сильным сюжетом, а не экспериментальные проекты «для галочки».

Какие фильмы в 2025 году смотрели чаще всего

Онлайн-кинотеатр опубликовал десятку самых популярных фильмов по числу уникальных зрителей. Абсолютным лидером стал сиквел «Батя 2. Дед» — кино, которое одинаково смотрели и семьями, и в одиночку. В целом список ясно показывает: зритель в 2025 году выбирал понятные истории, юмор и сказочную интонацию.

Место Фильм 1 Батя 2. Дед 2 На деревню дедушке 3 Кракен 4 Домовенок Кузя 5 Баба яга спасает Новый год 6 Финист. Первый богатырь 7 Елки 11 8 Волшебник Изумрудного города 9 Звезды в Сибири 10 Царевна-лягушка

Сериалы: ставка на напряжение и эмоции

В сериальном сегменте Okko заметно сместился интерес аудитории в сторону драм, психологических историй и проектов с долгим послевкусием. Лидером стал «Аутсорс», а сразу за ним — мрачные и сложные сюжеты, где нет простых ответов.

Место Сериал 1 Аутсорс 2 Лихие 3 Как приручить лису 4 Урок 5 Волшебный участок 6 Открытый брак 7 Трасса 8 Гипнозис 9 Министерство Всего Хорошего 10 Дыши

Итоги года у Okko получились без сюрпризов, но с важным выводом: зритель в 2025-м голосовал не за формат, а за эмоцию. Если история цепляет — жанр уже не так важен.

