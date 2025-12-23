«Аутсорс» и «Лихие» снова рвут топы: ОККО подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов и 10 лучших фильмов — гремучая смесь вышла

Okko подвел итоги года и показал, что именно смотрели зрители в 2025-м. Без экспертных оценок и громких формулировок — только живой интерес аудитории и реальные просмотры. Рейтинг получился показательный: в лидерах семейное кино, сказки и сериалы с сильным сюжетом, а не экспериментальные проекты «для галочки».
Какие фильмы в 2025 году смотрели чаще всего
Онлайн-кинотеатр опубликовал десятку самых популярных фильмов по числу уникальных зрителей. Абсолютным лидером стал сиквел «Батя 2. Дед» — кино, которое одинаково смотрели и семьями, и в одиночку. В целом список ясно показывает: зритель в 2025 году выбирал понятные истории, юмор и сказочную интонацию.
|
Место
|
Фильм
|
1
|
Батя 2. Дед
|
2
|
На деревню дедушке
|
3
|
Кракен
|
4
|
Домовенок Кузя
|
5
|
Баба яга спасает Новый год
|
6
|
Финист. Первый богатырь
|
7
|
Елки 11
|
8
|
Волшебник Изумрудного города
|
9
|
Звезды в Сибири
|
10
|
Царевна-лягушка
Сериалы: ставка на напряжение и эмоции
В сериальном сегменте Okko заметно сместился интерес аудитории в сторону драм, психологических историй и проектов с долгим послевкусием. Лидером стал «Аутсорс», а сразу за ним — мрачные и сложные сюжеты, где нет простых ответов.
|
Место
|
Сериал
|
1
|
Аутсорс
|
2
|
Лихие
|
3
|
Как приручить лису
|
4
|
Урок
|
5
|
Волшебный участок
|
6
|
Открытый брак
|
7
|
Трасса
|
8
|
Гипнозис
|
9
|
Министерство Всего Хорошего
|
10
|
Дыши
Итоги года у Okko получились без сюрпризов, но с важным выводом: зритель в 2025-м голосовал не за формат, а за эмоцию. Если история цепляет — жанр уже не так важен.
