Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Аутсорс» и «Лихие» снова рвут топы: ОККО подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов и 10 лучших фильмов — гремучая смесь вышла

«Аутсорс» и «Лихие» снова рвут топы: ОККО подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов и 10 лучших фильмов — гремучая смесь вышла

23 декабря 2025 11:50
Кадр из сериала «Аутсорс», «Лихие»

Людям в этом году явно не хватало сказок и волшебства.

Okko подвел итоги года и показал, что именно смотрели зрители в 2025-м. Без экспертных оценок и громких формулировок — только живой интерес аудитории и реальные просмотры. Рейтинг получился показательный: в лидерах семейное кино, сказки и сериалы с сильным сюжетом, а не экспериментальные проекты «для галочки».

Какие фильмы в 2025 году смотрели чаще всего

Онлайн-кинотеатр опубликовал десятку самых популярных фильмов по числу уникальных зрителей. Абсолютным лидером стал сиквел «Батя 2. Дед» — кино, которое одинаково смотрели и семьями, и в одиночку. В целом список ясно показывает: зритель в 2025 году выбирал понятные истории, юмор и сказочную интонацию.

Место

Фильм

1

Батя 2. Дед

2

На деревню дедушке

3

Кракен

4

Домовенок Кузя

5

Баба яга спасает Новый год

6

Финист. Первый богатырь

7

Елки 11

8

Волшебник Изумрудного города

9

Звезды в Сибири

10

Царевна-лягушка

Сериалы: ставка на напряжение и эмоции

В сериальном сегменте Okko заметно сместился интерес аудитории в сторону драм, психологических историй и проектов с долгим послевкусием. Лидером стал «Аутсорс», а сразу за ним — мрачные и сложные сюжеты, где нет простых ответов.

Место

Сериал

1

Аутсорс

2

Лихие

3

Как приручить лису

4

Урок

5

Волшебный участок

6

Открытый брак

7

Трасса

8

Гипнозис

9

Министерство Всего Хорошего

10

Дыши

Итоги года у Okko получились без сюрпризов, но с важным выводом: зритель в 2025-м голосовал не за формат, а за эмоцию. Если история цепляет — жанр уже не так важен.

Читайте также: Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»

Фото: Кадр из сериала «Аутсорс», «Лихие»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думали, что это разовый успех, но цифры решили иначе: «Олдскул» и «Хутор» получили 2-й и 3-й сезоны — вот за что их так полюбили Думали, что это разовый успех, но цифры решили иначе: «Олдскул» и «Хутор» получили 2-й и 3-й сезоны — вот за что их так полюбили Читать дальше 23 декабря 2025
«Мосгаз» с Черкасовым — на 1 месте, «Аутсорс» — на 2, а кто замкнул тройку? «Одноклассники» назвали лучший сериал 2025 года «Мосгаз» с Черкасовым — на 1 месте, «Аутсорс» — на 2, а кто замкнул тройку? «Одноклассники» назвали лучший сериал 2025 года Читать дальше 22 декабря 2025
«Игра в кальмара» лишь на 13-м месте, а «Чужой: Земля» — в ТОП-3: рейтинг сериалов 2025 года от Empire удивил «Игра в кальмара» лишь на 13-м месте, а «Чужой: Земля» — в ТОП-3: рейтинг сериалов 2025 года от Empire удивил Читать дальше 20 декабря 2025
Пока НТВ тянет с 8-м сезоном «Невского»: возьмите на заметку 4 детективных сериала, которые держат нерв не хуже Пока НТВ тянет с 8-м сезоном «Невского»: возьмите на заметку 4 детективных сериала, которые держат нерв не хуже Читать дальше 20 декабря 2025
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Читать дальше 23 декабря 2025
«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты «„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты Читать дальше 23 декабря 2025
5 сезон «Жуков» столкнет иностранцев и русских в деревне: в сериале впервые покажут настоящую зиму 5 сезон «Жуков» столкнет иностранцев и русских в деревне: в сериале впервые покажут настоящую зиму Читать дальше 23 декабря 2025
Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским Читать дальше 23 декабря 2025
Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах» Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах» Читать дальше 23 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше