«Атом» с Гуськовым скоро покажут по ТВ: исторический сериал о ядерной гонке 1942 года — основан на реальных событиях

Телевизионная премьера многосерийной исторической драмы «Атом» состоится 29 сентября в эфире канала «Россия».
Проект Нурбека Эгена с Алексеем Гуськовым станет одним из самых заметных кинособытий осени, ведь в центре сюжета — создание советской атомной бомбы в годы войны.
История, написанная в лаборатории
Сюжет переносит зрителей в 1942 год. На фоне Великой Отечественной войны группе молодых ученых поручают невозможное — в кратчайшие сроки разработать атомное оружие.
Разведка тем временем добывает секретные сведения, необходимые для экспериментов.
Начинается изматывающая гонка со временем и с соперниками за рубежом. Научный прорыв становится вопросом выживания страны и залогом будущего равновесия в мире.
Кто играет главные роли
В картине снялись Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр и другие.
По словам режиссера Нурбека Эгена, ученые в фильме показаны не только как специалисты, но и как личности с эмоциями и слабостями:
«Они сидели в лаборатории сутками, проводили мозговой штурм, а если вдруг что-то приходило в голову ночью, шли и делали. Ведь от них каждый день требовали результаты, а от их работы зависела безопасность страны».
Баланс науки и человеческих историй
Создатели проекта консультировались с историками и специалистами Росатома, чтобы добиться максимальной точности.
Актеры даже посещали лаборатории, наблюдали за работой ученых и перенимали их привычки.
При этом авторы сделали акцент не только на исторических фактах, но и на личных историях героев: любовь, страх и соперничество оказывали влияние на судьбу проекта.
За визуальный образ отвечали оператор Федор Стручев и художник-постановщик Владислав Серебренников.
