Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Атом» с Гуськовым скоро покажут по ТВ: исторический сериал о ядерной гонке 1942 года — основан на реальных событиях

«Атом» с Гуськовым скоро покажут по ТВ: исторический сериал о ядерной гонке 1942 года — основан на реальных событиях

25 сентября 2025 08:56
Кадр из сериала «Атом»

Премьера состоится на телеканале «Россия».

Телевизионная премьера многосерийной исторической драмы «Атом» состоится 29 сентября в эфире канала «Россия».

Проект Нурбека Эгена с Алексеем Гуськовым станет одним из самых заметных кинособытий осени, ведь в центре сюжета — создание советской атомной бомбы в годы войны.

История, написанная в лаборатории

Сюжет переносит зрителей в 1942 год. На фоне Великой Отечественной войны группе молодых ученых поручают невозможное — в кратчайшие сроки разработать атомное оружие.

Разведка тем временем добывает секретные сведения, необходимые для экспериментов.

Начинается изматывающая гонка со временем и с соперниками за рубежом. Научный прорыв становится вопросом выживания страны и залогом будущего равновесия в мире.

Кто играет главные роли

В картине снялись Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр и другие.

По словам режиссера Нурбека Эгена, ученые в фильме показаны не только как специалисты, но и как личности с эмоциями и слабостями:

«Они сидели в лаборатории сутками, проводили мозговой штурм, а если вдруг что-то приходило в голову ночью, шли и делали. Ведь от них каждый день требовали результаты, а от их работы зависела безопасность страны».

"Атом"

Баланс науки и человеческих историй

Создатели проекта консультировались с историками и специалистами Росатома, чтобы добиться максимальной точности.

Актеры даже посещали лаборатории, наблюдали за работой ученых и перенимали их привычки.

При этом авторы сделали акцент не только на исторических фактах, но и на личных историях героев: любовь, страх и соперничество оказывали влияние на судьбу проекта.

За визуальный образ отвечали оператор Федор Стручев и художник-постановщик Владислав Серебренников.

Также прочитайте: Зрители НТВ ждали этого 4 года: стало известно, когда выходят «Душегубы 2»

Фото: Кадры из сериала «Атом»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше