«Атом» с Гуськовым скоро покажут по ТВ: исторический сериал о ядерной гонке 1942 года — основан на реальных событиях

Телевизионная премьера многосерийной исторической драмы «Атом» состоится 29 сентября в эфире канала «Россия».

Проект Нурбека Эгена с Алексеем Гуськовым станет одним из самых заметных кинособытий осени, ведь в центре сюжета — создание советской атомной бомбы в годы войны.

История, написанная в лаборатории

Сюжет переносит зрителей в 1942 год. На фоне Великой Отечественной войны группе молодых ученых поручают невозможное — в кратчайшие сроки разработать атомное оружие.

Разведка тем временем добывает секретные сведения, необходимые для экспериментов.

Начинается изматывающая гонка со временем и с соперниками за рубежом. Научный прорыв становится вопросом выживания страны и залогом будущего равновесия в мире.

Кто играет главные роли

В картине снялись Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр и другие.

По словам режиссера Нурбека Эгена, ученые в фильме показаны не только как специалисты, но и как личности с эмоциями и слабостями:

«Они сидели в лаборатории сутками, проводили мозговой штурм, а если вдруг что-то приходило в голову ночью, шли и делали. Ведь от них каждый день требовали результаты, а от их работы зависела безопасность страны».

Баланс науки и человеческих историй

Создатели проекта консультировались с историками и специалистами Росатома, чтобы добиться максимальной точности.

Актеры даже посещали лаборатории, наблюдали за работой ученых и перенимали их привычки.

При этом авторы сделали акцент не только на исторических фактах, но и на личных историях героев: любовь, страх и соперничество оказывали влияние на судьбу проекта.

За визуальный образ отвечали оператор Федор Стручев и художник-постановщик Владислав Серебренников.

Также прочитайте: Зрители НТВ ждали этого 4 года: стало известно, когда выходят «Душегубы 2»