Атмосфера «Чукура» и масштаб «Трех курушей»: почему «Наследного принца» называют хитом сезона

22 сентября 2025 18:37
Сильный старт турецкой премьеры, о которой говорят все.

Турецкий сериал «Наследный принц» только вышел, но уже вызвал ажиотаж в Сети.

Его премьера стала одной из самых заметных в этом сезоне: проект стартовал уверенно и сразу же оказался в числе лидеров телевизионной гонки.

Рейтинги и борьба за лидерство

Первая серия показала ровные результаты во всех категориях: Total — 4.44%, AB — 3.16%, ABC1 — 3.95%. Для турецкого телевидения такие цифры считаются отличным началом.

Total отражает общий процент зрителей по стране, AB — более обеспеченную и образованную аудиторию, а категория ABC1 объединяет средний класс и аудиторию «средне-плюс».

Чем выше показатели во всех трёх категориях, тем устойчивее позиция сериала в сетке вещания.

В день премьеры конкуренция была острой, но «Наследный принц» удержал лидерство и сохранил интерес аудитории.

О чём сериал

«Наследный принц» — турецкая криминальная драма, в которой семейные тайны переплетаются с борьбой за власть.

Зульфикар Карслы — влиятельный владелец автовокзала, тяжело больной и лишённый сил. Его сын Зафер не может взять на себя управление делами, а племянник Яхья готов на всё ради мести за отца.

В этот момент на пути Зульфикара оказывается простой механик Тимур, чья решительность и честность впечатляют старика. Его слова «Вот мой наследник» становятся началом новой игры, в которой каждый будет бороться за власть и место в доме Карслы.

Первые отзывы зрителей

Первые впечатления в Сети в основном восторженные. Многие отмечают, что в сериале чувствуется дух старых турецких драм.

Зрители пишут:

«Понравится тем, кто увлечённо смотрел „Чукур“ и „Три куруша“».

Другие добавляют:

«Сюжет развивается очень логично и динамично — легко понять, где прошлое, а где настоящее».

Герои и актёры

Особое внимание досталось Акы­ну Акынозю. Его герой Тимур вызвал настоящий восторг:

«Тимур — герой с харизмой, давно не было такого персонажа».

Много разговоров было и о женской роли: выбор Серры Арытюрк удивил поклонников, но зрители признают, что актриса справляется и уверенно держит драматическую линию.

Что ждёт зрителей дальше

Особый интерес вызвали истории Зульфикара и Яхъи, а также трагическая линия мальчика Зафера.

Эти детали обещают глубокое развитие сюжета и делают сериал привлекательным для поклонников криминальных драм.

Сравнения с «Чукуром» и «Тремя курушами» звучат всё чаще, но «Наследный принц» выстраивает собственное лицо — мрачное, напряжённое и эмоционально насыщенное.

Уже после первой серии стало ясно: проект имеет все шансы закрепиться в эфире надолго. Сильный актёрский состав, сюжет без случайных деталей и эмоциональная насыщенность делают «Наследного принца» одним из главных претендентов на звание нового хита турецкого телевидения.

Фото: Кадр из сериала «Наследный принц»
Анна Адамайтес
