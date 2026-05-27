Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Атака титанов» и «Гуль» — это для новичков: 3 культовых аниме в жанре хоррор, от которых кровь стынет в жилах

«Атака титанов» и «Гуль» — это для новичков: 3 культовых аниме в жанре хоррор, от которых кровь стынет в жилах

27 мая 2026 07:00
Кадр из сериала «Дзюндзи Ито: Коллекция»

После них долго будете вглядываться в темноту.

Если вы устали от очевидных «Титанов» и «Гуля», попробуйте хоррор потише — тот, что не брызжет кровью, а крадётся. Эти три аниме пугают не криками, а тишиной — и делают это филигранно.

«Дзюндзи Ито: Коллекция»

Имя Дзюндзи Ито давно стало синонимом японского кошмара. Его манга превращает самые привычные вещи — любовь, сон, красоту — в бездну абсурда. Аниме-антология «Дзюндзи Ито: Коллекция» собрала десятки историй мастера и превратила их в мрачные новеллы, где реальность буквально скручивается спиралью.

«Усопшие»

Кадр из сериала «Усопшие»

Если вы любите, когда хоррор медленно подползает, «Усопшие» — ваш вариант. В небольшой деревне Сотоба один за другим умирают жители. Врачи говорят о болезни, но причина куда страшнее — среди них завелись вампиры. И чем дольше идёт борьба, тем тоньше грань между чудовищами и людьми.

«Кагэвани»

Визуально — почти неподвижное полотно, словно кадры из старой VHS-кассеты. Каждый эпизод — короткая история о загадочных существах, появляющихся в нашем мире. Учёный Сосукэ Банба расследует их происхождение, но чем больше узнаёт, тем меньше понимает. Монстров показывают редко, а объяснения — ещё реже. Всё строится на ощущении: тревожном, липком, будто кто-то наблюдает из темноты.

Эти три сериала — не для шумной компании и не для фонового просмотра. Это хоррор, который просачивается в сознание и остаётся там надолго. Включайте, если готовы слушать, как темнота дышит рядом.

Фото: Кадр из сериала «Дзюндзи Ито: Коллекция»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
И в XXI веке снимают настоящие шедевры: 3 свежих хоррор-фильма с высокими рейтингами на Rotten Tomatoes И в XXI веке снимают настоящие шедевры: 3 свежих хоррор-фильма с высокими рейтингами на Rotten Tomatoes Читать дальше 27 мая 2026
Кристиан Бэйл назвал главный шедевр в своей карьере: это не «Тёмный рыцарь» и причем тут вообще Миядзаки Кристиан Бэйл назвал главный шедевр в своей карьере: это не «Тёмный рыцарь» и причем тут вообще Миядзаки Читать дальше 25 мая 2026
Почему Рика и Карла Граймс убрали из рейтингового сериала «Ходячие мертвецы» Почему Рика и Карла Граймс убрали из рейтингового сериала «Ходячие мертвецы» Читать дальше 29 мая 2026
Ни одной родной души во всем гареме: почему с Хюррем никто не дружил по-настоящему Ни одной родной души во всем гареме: почему с Хюррем никто не дружил по-настоящему Читать дальше 29 мая 2026
Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Читать дальше 28 мая 2026
От этой советской ленты Тарантино просто в восторге: ставил на повтор даже в юности От этой советской ленты Тарантино просто в восторге: ставил на повтор даже в юности Читать дальше 28 мая 2026
Технологии то высокие, а бои ведутся на мечах: почему в фильме «Дюна» нет огнестрельного оружия Технологии то высокие, а бои ведутся на мечах: почему в фильме «Дюна» нет огнестрельного оружия Читать дальше 28 мая 2026
Хэппи-энда не будет: эти 5 фильмов стали великими, несмотря на то, что кончаются настоящей катастрофой Хэппи-энда не будет: эти 5 фильмов стали великими, несмотря на то, что кончаются настоящей катастрофой Читать дальше 28 мая 2026
Всеми забытый триллер Спилберга Кинг считает по-настоящему уникальным: сюжет звучит так, будто его писал сам король ужасов Всеми забытый триллер Спилберга Кинг считает по-настоящему уникальным: сюжет звучит так, будто его писал сам король ужасов Читать дальше 28 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше