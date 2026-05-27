«Атака титанов» и «Гуль» — это для новичков: 3 культовых аниме в жанре хоррор, от которых кровь стынет в жилах

После них долго будете вглядываться в темноту.

Если вы устали от очевидных «Титанов» и «Гуля», попробуйте хоррор потише — тот, что не брызжет кровью, а крадётся. Эти три аниме пугают не криками, а тишиной — и делают это филигранно.

«Дзюндзи Ито: Коллекция»

Имя Дзюндзи Ито давно стало синонимом японского кошмара. Его манга превращает самые привычные вещи — любовь, сон, красоту — в бездну абсурда. Аниме-антология «Дзюндзи Ито: Коллекция» собрала десятки историй мастера и превратила их в мрачные новеллы, где реальность буквально скручивается спиралью.

«Усопшие»

Если вы любите, когда хоррор медленно подползает, «Усопшие» — ваш вариант. В небольшой деревне Сотоба один за другим умирают жители. Врачи говорят о болезни, но причина куда страшнее — среди них завелись вампиры. И чем дольше идёт борьба, тем тоньше грань между чудовищами и людьми.

«Кагэвани»

Визуально — почти неподвижное полотно, словно кадры из старой VHS-кассеты. Каждый эпизод — короткая история о загадочных существах, появляющихся в нашем мире. Учёный Сосукэ Банба расследует их происхождение, но чем больше узнаёт, тем меньше понимает. Монстров показывают редко, а объяснения — ещё реже. Всё строится на ощущении: тревожном, липком, будто кто-то наблюдает из темноты.

Эти три сериала — не для шумной компании и не для фонового просмотра. Это хоррор, который просачивается в сознание и остаётся там надолго. Включайте, если готовы слушать, как темнота дышит рядом.