Астронавт NASA одобрил этот научно-фантастический фильм 2026 года: сцена с бассейном снята предельно точно

26 декабря 2025 15:13
Кадр из фильма «Пассажиры»

Зря зрители думали, что это лишь красивая картинка.

«Пассажиры» долго считались красивым, но сомнительным аттракционом — романтическая фантастика с тревожной моралью, которую зрители так и не договорились, как трактовать. Однако спустя годы фильм неожиданно получил весомое одобрение с неожиданной стороны: от астронавта NASA Криса Хэдфилда. И это меняет угол зрения.

Фантастика, которая внезапно оказалась ближе к науке, чем к сказке

В фильме 2016 года Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт играют пассажиров межзвёздного корабля, проснувшихся на 90 лет раньше срока. История любви на фоне холодного космоса многим показалась тревожной — особенно из-за решений героя Пратта. Но Хэдфилд смотрит на «Пассажиров» не как на мелодраму, а как на инженерный эксперимент.

По его словам, ключевая идея фильма — вращение корабля для создания искусственной гравитации — показана удивительно точно. В реальности длительное пребывание в невесомости разрушает тело, а уж о рождении и росте детей без гравитации и вовсе страшно думать. Центрифуга — один из немногих рабочих вариантов, и именно так её и используют в «Пассажирах».

Та самая сцена с бассейном — почти учебник по физике

Кадр из фильма «Пассажиры»

Самой «убедительно точной» Хэдфилд называет сцену с бассейном, где героиня Лоуренс оказывается внутри гигантского водяного пузыря после отключения гравитации. По словам астронавта, вода действительно собиралась бы в идеальную сферу — за счёт поверхностного натяжения. На МКС с этим эффектом постоянно экспериментировали.

Есть, правда, нюанс: возвращение гравитации в фильме происходит слишком эффектно и быстро. В реальности раскрутить обратно такую махину — процесс долгий и мучительный. Но кино, как честно признаёт Хэдфилд, выбрало зрелищность.

Почему «Пассажиры» стоит пересмотреть сегодня

Фильм по-прежнему спорный — и именно этим интересный. Он не столько про любовь, сколько про одиночество, ответственность и цену решений, принятых в изоляции. А теперь выясняется, что за красивыми кадрами скрывается куда более серьёзная научная база, чем принято было думать.

Возможно, «Пассажиры» так и не стали классикой. Но как редкий пример фантастики, где физика не просто декорация, а часть драматургии, фильм явно заслуживает второго шанса — уже без прежнего скепсиса.

Фото: Кадр из фильма «Пассажиры»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
