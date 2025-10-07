Меню
Арья уже во втором сезоне «Игры престолов» нарушила главное правило Старков: хорошо, что Нед этого не увидел

Арья уже во втором сезоне «Игры престолов» нарушила главное правило Старков: хорошо, что Нед этого не увидел

7 октября 2025 14:15
Кадр из сериала «Игра престолов»

Он учил детей другому.

«Игра престолов» сохраняла статус культурного феномена отчасти благодаря обилию запоминающихся фраз в сериале. Фанаты точно помнят «Зима близко», «Ланнистеры всегда платят свои долги», а также «Ночь темна и полна ужасов».

Первая крылатая фраза прозвучала еще в пилоте. Когда Нед Старк казнит дезертира из Ночного Дозора, он отказывается просить об этом палача и убивает человека сам, заявляя: «Тот, кто выносит приговор, должен сам занести меч». Кстати, сам он гибнет совершенно по-другому: по приказу короля Джоффри, от руки палача.

Тем не менее, культовая фраза героя закрепилась как важный девиз Старков. Вот только его младшая дочь ему не следовала.

Арья Старк во втором сезоне «Игры престолов»

Второй сезон ленты героиня начала под видом мальчика, сопровождая группу, направляющуюся в Ночной Дозор. После нападения Золотых Плащей Арья спасает трех человек, попадает в плен к Ланнистерам, ее отвозят в Харренхолл, где она в конечном итоге становится виночерпием лорда Тайвина.

Там же она встречает Якена Хгара, который обещает вернуть ей долг за три спасенных по пути жизни. От Арьи требуется лишь назвать имена «приговоренных». Первым становится Тиклер солдат Ланнистеров.

Затем она называет сэра Амори Лорха, который ловит ее с украденным письмом. Якен убивает его отравленным дротиком как раз перед тем, как тот добирается до Тайвина, и лорд дома Ланнистеров принимает это за покушение на его собственную жизнь.

После этого Арья долго не решается назвать третье имя, поскольку осознание того, что она может убить любого, помогает ей чувствовать себя в безопасности. Однако в итоге она придумывает, как использовать Якена для побега: она называет его имя и обещает забрать его, если он поможет ей и ее друзьям сбежать.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Как Арья нарушила правило Старков

Сюжетная арка Арьи в Харренхолле — это несомненно важная страница ее истории, а также «Игры престолов» в целом. Хотя и некоторые зрители все же испытывали досаду, что героиня не назвала имен королевы Серсеи, Джоффри или лорда Тайвина.

Но куда более разочаровывающим фактом является осознание того, что Арья нарушила урок Неда. Она приговаривает многих людей к смерти, не убивая их сама. За нее это делает Якен.

Арья — Старк до мозга костей, соответствуя идеалам Севера почти во всех остальных отношениях, поэтому странно видеть, как она пренебрегает одним из самых важных советов Неда.

Позже в Браавосе, пройдя обучение у Якена, она вновь нарушает постулат отца. Теперь Арья устраняет людей сама, но «не выносит им приговор», выполняя чужие задания. И уже только много позже она вновь берет судьбу в свои руки, отвечая за собственные действия. В схатке с Королем Ночи это ее качество и становится решающим.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
