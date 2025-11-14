Артистки из «Кей-поп охотниц на демонов» уже придумали сюжет продолжения: крутой микс из рецептов, Гви-ма и покорения мира

По мнению звезд, проекту пора выйти за границы Кореи.

После невероятного успеха анимационного хита «Кей-поп-охотницы на демонов» появились первые данные о сиквеле. Поклонников ждет новая история, обещающая быть еще более зрелищной.

Студии Sony и Netflix официально объявили о совместном выпуске второй части, запланированном на 2029 год. Хотя детали сюжета тщательно скрываются, певицы, подарившие голоса главным героиням, уже делятся со зрителями своими надеждами на развитие проекта.

Идеи о сиквеле «Кей-поп охотниц на демонов»

Первая часть познакомила зрителей с тремя исполнительницами, ведущими тайную борьбу с нечистью. Им голоса подарили певицы EJAE, Одри Нуна и Рэй Ами.

Картина собрала впечатляющие 325 миллионов просмотров, став абсолютным рекордсменом Netflix. Ее также отметили 95% позитивных рецензий и тремя номинации на «Грэмми».

Актрисы уже поделились своими пожеланиями к сиквелу. EJAE, озвучившая Руми, хочет больше познакомить мир с корейской культурой. Она мечтает показать не только красоту традиций, но и богатство истории, музыки и кулинарии.

Одри Нуна (Мира) видит героинь покоряющими мировые столицы. Она надеется, что их популярность выйдет далеко за пределы Кореи.

Рэй Ами (Зои) предлагает раскрыть историю создания группы или вернуть коварного Гви-ма. Также она с интересом ждет появления нового главного антагониста.

Продолжение «Кей-поп охотниц на демонов»

Стриминговый сервис Netflix уже официально подтвердил создание сиквела нашумевшего мультфильма.

Режиссер первой картины Мэгги Кан изначально закладывала в историю потенциал для развития. Она отметила, что хронометраж в 85 минут не позволил полностью раскрыть все запланированные сюжетные линии и глубину персонажей. Именно это и создало прочную основу для будущего продолжения.

