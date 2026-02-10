Меню
Артемий Лебедев безжалостно критикует всё, но эти три фильма он назвал любимыми: ни одного советского хита в списке

10 февраля 2026 14:00
Кадры из фильмов «Все везде и сразу» (2021), «Игра» (1997), «Август» (2013)

Выбор дизайнера может удивить.

Артемий Лебедев давно известен своими яркими и не всегда однозначными оценками. Благодаря соцсетям о его вкусах узнала огромная аудитория.

А какие же фильмы сам дизайнер считает лучшими? Мы решили изучить его личный топ. Интересно, что в трёх любимых картинах не нашлось места классике советского кинематографа.

«Все везде и сразу»

Раскрывая свой вкус, Артемий Лебедев одним из первых назвал фильм «Все везде и сразу» не иначе как «очень хорошим». И это не субъективное мнение, а факт, подтверждённый мировой киноиндустрией: лента собрала внушительную коллекцию наград, взяла несколько «Оскаров» и покорила сердца миллионов.

Этот фильм — настоящее путешествие по лабиринту параллельных миров. В центре событий — Эвелин, измотанная хозяйка прачечной в исполнении Мишель Йео. Её обыденная жизнь рушится, когда выясняется, что она — ключевая фигура в грандиозной войне, охватившей все измерения.

Фильм заслуженно получил признание за свою дерзкую, почти безумную визуальную стилистику. Это глубокое высказывание о семье, принятии. Для Артемия Лебедева, известного любовью к нестандартным форматам, такой проект стал закономерным лидером.

Кадр из фильма «Все везде и сразу»

«Игра»

К числу давних фаворитов Лебедев относит триллер 1997 года «Игра». Майкл Дуглас исполняет роль Николоса Ван Ортона — преуспевающего, но абсолютно холодного бизнесмена. Его брат дарит ему необычный подарок — участие в странной и загадочной игре.

То, что поначалу кажется изощрённым развлечением, стремительно превращается в настоящий кошмар. Герой теряет грань между реальностью и чьей-то жестокой постановкой.

Фильм остаётся современным и спустя десятилетия, задавая вечный вопрос: в чём кроется настоящее счастье? Видимо, именно этот вызов и пришёлся по душе Артемию Лебедеву.

Кадр из фильма «Игра»

«Август»

Ещё одним пунктом в списке Лебедева значится фильм «Август: Графство Осейдж».

«Хороший, просто так, вне зависимости от чего-либо», — дал ему сдержанную, но однозначную оценку дизайнер.

Сюжет разворачивается вокруг членов одной семьи, которые вынуждены собраться вместе после таинственного исчезновения отца.

Кадр из фильма «Август»

Фильм погружает зрителя в глубину давних обид и скрытых конфликтов. Он показывает, как невысказанные слова и старые секреты могут отравлять жизнь целых поколений. В центре истории — вечная борьба за любовь и понимание внутри семьи.

Фото: Кадры из фильмов «Все везде и сразу» (2021), «Игра» (1997), «Август» (2013)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
