Аронофски выпустил первый в мире ИИ-сериал о войне: серий больше, чем в «Великолепном веке» – у меня случился испанский стыд на второй

Из плюсов сериала «On This Day… 1776» – его можно бесплатно посмотреть на YouTube. Из минусов – вообще все остальное.

Даррен Аронофски – режиссер «Реквиема по мечте», «Черного лебедя», «Фонтана» и «Рестлера», выпустил первый крупный многосерийный проект, где визуал полностью сгенерирован ИИ. Проект посвящен Войне за независимость США.

Формально это сериал, но по ощущениям он больше похож на странный эксперимент: 365 серий по 3–5 минут, которые выходят каждый день.

Я включил первую серию, решил, что посмотрел затянутый тизер, ничего не понял, затем запустил вторую и «потом как понял». Понял, что на этом можно остановиться. Картинка стерильная и рваная, а эффект зловещей долины пробирает с первых же кадров с людьми.

Не удивлен, что реакция медиа довольно печальна. СМИ пишут о высокобюджетной «ИИ-жвачке», а самые резкие комментаторы называют проект кощунственным и ставят под вопрос будущие проекты режиссера – будет ли он и в кино «подмешивать» в съемки нейросеть?

Важно уточнить: сериал сделан ИИ не полностью. Голоса принадлежат живым актерам, членам SAG-AFTRA. При этом художественной ценности у результата почти нет. Утомляет, не развлекает и даже пугает – смотреть дальше смысла не вижу.