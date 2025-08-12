Ариэль должна была быть блондинкой: вот как изначально выглядела «Русалочка» в мультике Disney

Сегодня трудно представить Ариэль не с огненно-рыжими волосами и зелёным хвостом. Её образ стал таким же культовым, как платье Золушки или коса Рапунцель. Но в начале работы над мультфильмом у героини был совершенно другой облик — и фанаты, увидев ранние эскизы, не поверили, что это та самая Русалочка.

Светлые локоны и розовый хвост

На первых концептах у Ариэль были длинные светлые волосы, мягкие черты лица и куда более спокойная палитра. Художники пробовали и золотисто-рыжие волосы в сочетании с розовым хвостом, и даже вариант с жёлтыми глазами. Всё выглядело красиво, но чего-то не хватало — искры, которая сделает персонажа узнаваемым с первого кадра.

Почему образ изменили

Создатели искали не просто «красивую русалку», а героиню, которая выделится на фоне других принцесс Disney. Ярко-рыжие волосы в паре с зелёным хвостом оказались идеальным решением: контрастные цвета буквально «зажгли» экран и стали фирменным стилем Ариэль.

Итог

Мы любим Ариэль такой, какой она в итоге получилась, но ранние эскизы напоминают: за каждым культовым образом стоит череда смелых экспериментов. И кто знает — выбери художники другой вариант, возможно, «Русалочка» стала бы совсем иной сказкой.

