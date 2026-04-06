Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего

В эфире одного из подкастов Элайджа Вуд, получивший мировую известность после роли Фродо Бэггинса в кинотрилогии «Властелин колец», случайно выдал имя вероятного «сменщика» Вигго Мортенсена. Речь идёт о проекте Энди Серкиса «Охота на Голлума», где персонаж Арагорна получит нового исполнителя.

По словам Вуда, легендарного героя на этот раз воплотит британец Лео Вудалл — актёр, знакомый зрителям по сериалам «Один день» и «Белый лотос». Вуд назвал своего коллегу «крепким парнем».

«Пока я с трудом представляю, как это будет выглядеть, но, думаю, результат будет отличным», — добавил он.

Позже информацию о кастинге косвенно подтвердил и сам режиссёр Энди Серкис.

«Скажем так, мы проводим повторный отбор на эту роль и сейчас находимся в процессе поиска подходящего кандидата», — уклончиво отметил постановщик.

Официальное объявление о проекте состоялось ещё в мае 2024 года. Постановкой занялся Энди Серкис, который вдобавок вновь перевоплотится в своего знаменитого персонажа — Голлума. В основе сценария лежит одноимённый отрывок из приложений, которые прилагаются к толкиновскому первоисточнику.

Согласно сюжетной линии, волшебник Гэндальф встревожен тем, что Голлум способен выдать Саурону тайну расположения Кольца Всевластия. Чтобы предотвратить беду, маг даёт Арагорну задание разыскать это жалкое существо.

Иэн Маккеллен, носящий рыцарский титул, уже дал добро на возвращение к роли Гэндальфа. А вот Вигго Мортенсен, который в оригинальной трилогии воплощал Арагорна, в свежей картине задействован не будет. Наиболее вероятная причина — временные рамки повествования: история требует героя, который выглядел бы заметно моложе.

Выход фильма под названием «Охота на Голлума» запланирован на 17 декабря 2027 года.