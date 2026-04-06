Киноафиша Статьи Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего

Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего

6 апреля 2026 13:00
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Имя потенциального кандидата выболтал звезда франшизы.

В эфире одного из подкастов Элайджа Вуд, получивший мировую известность после роли Фродо Бэггинса в кинотрилогии «Властелин колец», случайно выдал имя вероятного «сменщика» Вигго Мортенсена. Речь идёт о проекте Энди Серкиса «Охота на Голлума», где персонаж Арагорна получит нового исполнителя.

По словам Вуда, легендарного героя на этот раз воплотит британец Лео Вудалл — актёр, знакомый зрителям по сериалам «Один день» и «Белый лотос». Вуд назвал своего коллегу «крепким парнем».

«Пока я с трудом представляю, как это будет выглядеть, но, думаю, результат будет отличным», — добавил он.

Кадр из сериала «Белый лотос»

Позже информацию о кастинге косвенно подтвердил и сам режиссёр Энди Серкис.

«Скажем так, мы проводим повторный отбор на эту роль и сейчас находимся в процессе поиска подходящего кандидата», — уклончиво отметил постановщик.

Официальное объявление о проекте состоялось ещё в мае 2024 года. Постановкой занялся Энди Серкис, который вдобавок вновь перевоплотится в своего знаменитого персонажа — Голлума. В основе сценария лежит одноимённый отрывок из приложений, которые прилагаются к толкиновскому первоисточнику.

Согласно сюжетной линии, волшебник Гэндальф встревожен тем, что Голлум способен выдать Саурону тайну расположения Кольца Всевластия. Чтобы предотвратить беду, маг даёт Арагорну задание разыскать это жалкое существо.

Иэн Маккеллен, носящий рыцарский титул, уже дал добро на возвращение к роли Гэндальфа. А вот Вигго Мортенсен, который в оригинальной трилогии воплощал Арагорна, в свежей картине задействован не будет. Наиболее вероятная причина — временные рамки повествования: история требует героя, который выглядел бы заметно моложе.

Выход фильма под названием «Охота на Голлума» запланирован на 17 декабря 2027 года.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001), сериала «Белый лотос»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Читать дальше 7 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Пересматриваете «Гарри Поттера» каждый год? Рэдклифф честно признался, что сам этого не делает и даже назвал причину Пересматриваете «Гарри Поттера» каждый год? Рэдклифф честно признался, что сам этого не делает и даже назвал причину Читать дальше 6 апреля 2026
Хороша не только в «Маске»: одна из лучших комедий с Кэмерон Диаз вышла в 2014 году— я хохотала до упаду Хороша не только в «Маске»: одна из лучших комедий с Кэмерон Диаз вышла в 2014 году— я хохотала до упаду Читать дальше 4 апреля 2026
Только настоящие фанаты сериала «Во все тяжкие» знают три концовки хита: счастливый финал лишь у одного героя Только настоящие фанаты сериала «Во все тяжкие» знают три концовки хита: счастливый финал лишь у одного героя Читать дальше 4 апреля 2026
Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Читать дальше 7 апреля 2026
Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись Читать дальше 7 апреля 2026
Сколько серий в сериале «История любви»: финал уже вышел, но зрители продолжают искать еще один эпизод Сколько серий в сериале «История любви»: финал уже вышел, но зрители продолжают искать еще один эпизод Читать дальше 7 апреля 2026
Делимся расписанием выхода всех серий 5 сезона «Пацанов»: записывайте дату финальной битвы Бутчера и Патриота Делимся расписанием выхода всех серий 5 сезона «Пацанов»: записывайте дату финальной битвы Бутчера и Патриота Читать дальше 7 апреля 2026
