Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Apple TV+ сделал невозможное, когда взялся экранизировать Айзека Азимова: теперь этот сериал — хит на уровне «Дюны»

Apple TV+ сделал невозможное, когда взялся экранизировать Айзека Азимова: теперь этот сериал — хит на уровне «Дюны»

19 декабря 2025 14:44
Кадр из сериала «Основание»

Стриминг доказал: иногда риск — единственный путь к большому телевидению.

Когда Apple TV+ объявил об экранизации «Основания» Айзека Азимова, реакция была почти единодушной: это невозможно. Слишком масштабно, слишком абстрактно, слишком много идей и слишком мало привычного экшена. Тем удивительнее, что именно этот проект сегодня всё чаще называют одним из главных научно-фантастических сериалов десятилетия.

Почему «Основание» считали обречённым

Книжный цикл Азимова охватывает столетия, галактики и смену цивилизаций, почти не опираясь на привычных «героев действия». В центре — идеи, расчёты, политические конструкции и психоистория, способная предсказывать будущее больших масс людей, но плохо поддающаяся визуализации.

Для телевидения это выглядело как приговор: минимум эмоций, максимум теории и длинные диалоги вместо зрелища. Именно поэтому «Основание» десятилетиями считали романом, которому лучше оставаться на бумаге.

Что изменил сериал Apple TV+

Создатели пошли на осознанные отступления от первоисточника и сделали ставку на персонажей. Роли Гаал Дорник и Брата Дэя были значительно расширены, а сама история получила эмоциональный стержень, без которого сериал просто не смог бы удержать зрителя.

Появилось больше экшена, личных конфликтов и визуального размаха, но при этом ключевые темы Азимова — упадок империй, столкновение науки и веры, иллюзия свободы воли — никуда не исчезли. Сериал стал не пересказом, а переосмыслением.

Империя как главный персонаж

Кадр из сериала «Основание»

Одним из самых удачных решений стало развитие линии клонов Клеона. Повседневная жизнь Братьев Дэя, Даска и Доунса превратила безликую Галактическую империю в живой, пугающе логичный организм, где власть не меняется, а копируется.

Эта линия дала сериалу то, чего не хватало книгам для экрана: драму власти, внутренние трещины системы и ощущение неизбежного распада, который невозможно остановить даже абсолютным контролем.

Почему «Основание» всё-таки сработало

«Основание» не пытается понравиться всем и не упрощает материал до уровня аттракциона. Оно требует внимания, терпения и готовности следить за несколькими временными линиями, но взамен предлагает редкий для телевидения масштаб мышления.

Именно поэтому сериал часто сравнивают с «Пространством» и «Дюной»: это не просто фантастика, а попытка поговорить о будущем человечества на языке большой драмы.

Редкий случай победы амбиций

«Основание» доказало, что даже самые «неэкранизируемые» тексты могут зазвучать на экране, если к ним подойти не с калькой, а с авторским взглядом. Это сериал, который не боится быть сложным и именно за это запоминается.

В эпоху безопасных франшиз и проверенных формул «Основание» стало редким примером того, как риск превращается в культурное событие.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Основание»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты Читать дальше 19 декабря 2025
Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду Читать дальше 19 декабря 2025
Вместо Италии и Франции теперь Греция? Рассказываем, что уже известно о 6 сезоне «Эмили в Париже» Вместо Италии и Франции теперь Греция? Рассказываем, что уже известно о 6 сезоне «Эмили в Париже» Читать дальше 19 декабря 2025
4 самые странные теории фанатов сериала «Одна из многих»: похоже, Кэрол — не та, кем кажется 4 самые странные теории фанатов сериала «Одна из многих»: похоже, Кэрол — не та, кем кажется Читать дальше 19 декабря 2025
15 серий — 15 часов хаоса: у «Питта» 95% на Rotten Tomatoes — объявлена дата премьеры 2 сезона и самой тяжелой смены сериала (свежий трейлер) 15 серий — 15 часов хаоса: у «Питта» 95% на Rotten Tomatoes — объявлена дата премьеры 2 сезона и самой тяжелой смены сериала (свежий трейлер) Читать дальше 19 декабря 2025
Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих» Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих» Читать дальше 19 декабря 2025
Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней Читать дальше 18 декабря 2025
Зрители еще не успели посмотреть 2 сезон Fallout, а Amazon выдал горячий спойлер: что уже известно о третьем сезоне? Зрители еще не успели посмотреть 2 сезон Fallout, а Amazon выдал горячий спойлер: что уже известно о третьем сезоне? Читать дальше 18 декабря 2025
После свадьбы — сразу похороны: в 118 серии «Клюквенного щербета» зрителей ожидает очередная драма — а еще появится новый герой После свадьбы — сразу похороны: в 118 серии «Клюквенного щербета» зрителей ожидает очередная драма — а еще появится новый герой Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше