Apple TV представил, что СССР первым высадился на Луне: и за последние годы это один из лучших сериалов про космос

Apple TV продолжает уверенно захватывать нишу научной фантастики, выпуская один сильный проект за другим. Но именно «Ради всего человечества» постепенно превращается в нечто большее, чем просто сериал — в полноценную франшизу, за развитием которой хочется следить годами.

От альтернативной истории к большой франшизе

Сериал «Ради всего человечества» начинался как любопытный эксперимент: что было бы, если бы СССР первым высадился на Луне. Но за несколько сезонов проект вырос в полноценную космическую сагу.

Сегодня это уже не просто сериал, а одна из самых амбициозных научно-фантастических историй последних лет. И с пятым сезоном франшиза только укрепляет свои позиции.

Новый шаг — спин-офф «Звездный город»

Главное развитие — это расширение вселенной. В центре внимания теперь не только американская сторона, но и советская космическая программа.

Спин-офф «Звездный город» покажет альтернативную историю глазами СССР — с акцентом на давление, секретность и внутреннюю борьбу. Такой подход ломает привычную схему «мы против них» и делает историю глубже.

Если слухи подтвердятся, проект уйдет в сторону более мрачного и напряженного триллера в духе холодной войны.

Почему это работает

Одна из главных причин успеха — внимание к деталям. «Ради всего человечества» не просто фантазирует, а выстраивает максимально правдоподобную альтернативную реальность.

С каждым сезоном сериал становился только сильнее: если первый приняли сдержанно, то последующие получили почти единодушное одобрение критиков и зрителей.

Именно эта стабильность делает будущий спин-офф не рискованным экспериментом, а логичным продолжением.

Что дальше

Премьера «Звездного города» запланирована на 29 мая 2026 года, и именно он может окончательно закрепить статус франшизы как одной из ключевых в жанре научной фантастики.

Если коротко: Apple TV уверенно строит свою «космическую вселенную» — и «Ради всего человечества» уже становится ее главным фундаментом.