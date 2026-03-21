Apple TV представил, что СССР первым высадился на Луне: и за последние годы это один из лучших сериалов про космос

21 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Ради всего человечества»

Проект уже перерос в полноценную франшизу.

Apple TV продолжает уверенно захватывать нишу научной фантастики, выпуская один сильный проект за другим. Но именно «Ради всего человечества» постепенно превращается в нечто большее, чем просто сериал — в полноценную франшизу, за развитием которой хочется следить годами.

От альтернативной истории к большой франшизе

Сериал «Ради всего человечества» начинался как любопытный эксперимент: что было бы, если бы СССР первым высадился на Луне. Но за несколько сезонов проект вырос в полноценную космическую сагу.

Сегодня это уже не просто сериал, а одна из самых амбициозных научно-фантастических историй последних лет. И с пятым сезоном франшиза только укрепляет свои позиции.

Новый шаг — спин-офф «Звездный город»

Главное развитие — это расширение вселенной. В центре внимания теперь не только американская сторона, но и советская космическая программа.

Спин-офф «Звездный город» покажет альтернативную историю глазами СССР — с акцентом на давление, секретность и внутреннюю борьбу. Такой подход ломает привычную схему «мы против них» и делает историю глубже.

Если слухи подтвердятся, проект уйдет в сторону более мрачного и напряженного триллера в духе холодной войны.

Почему это работает

Кадр из сериала «Ради всего человечества»

Одна из главных причин успеха — внимание к деталям. «Ради всего человечества» не просто фантазирует, а выстраивает максимально правдоподобную альтернативную реальность.

С каждым сезоном сериал становился только сильнее: если первый приняли сдержанно, то последующие получили почти единодушное одобрение критиков и зрителей.

Именно эта стабильность делает будущий спин-офф не рискованным экспериментом, а логичным продолжением.

Что дальше

Премьера «Звездного города» запланирована на 29 мая 2026 года, и именно он может окончательно закрепить статус франшизы как одной из ключевых в жанре научной фантастики.

Если коротко: Apple TV уверенно строит свою «космическую вселенную» — и «Ради всего человечества» уже становится ее главным фундаментом.

Фото: Кадр из сериала «Ради всего человечества»
Анастасия Луковникова
У этой пары из «Клона» хэппи-энда на самом деле не было: на ТВ вырезали важную сцену У этой пары из «Клона» хэппи-энда на самом деле не было: на ТВ вырезали важную сцену Читать дальше 22 марта 2026
Этот герой в «Друзьях» сначала кажется положительным, но по факту хуже него нет: «Я бы держалась от таких подальше» Этот герой в «Друзьях» сначала кажется положительным, но по факту хуже него нет: «Я бы держалась от таких подальше» Читать дальше 22 марта 2026
В Америку на самом деле даже ехать не пришлось: где снимали «Чужестранку» В Америку на самом деле даже ехать не пришлось: где снимали «Чужестранку» Читать дальше 22 марта 2026
Apple TV не оплошал, когда выпустил эти 3 мини-сериала: настолько мощные, что шесть серий пролетят незаметно Apple TV не оплошал, когда выпустил эти 3 мини-сериала: настолько мощные, что шесть серий пролетят незаметно Читать дальше 21 марта 2026
В СССР был свой «Твин Пикс»: кто убил советскую Лору Палмер даже Линч бы не разобрался В СССР был свой «Твин Пикс»: кто убил советскую Лору Палмер даже Линч бы не разобрался Читать дальше 21 марта 2026
Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT Читать дальше 21 марта 2026
Похмелье после «Черного зеркала» можно заглушить этим научно-фантастическим сериалом: всего 8 серий, зато какие Похмелье после «Черного зеркала» можно заглушить этим научно-фантастическим сериалом: всего 8 серий, зато какие Читать дальше 21 марта 2026
«Это лучшее воплощение»: среди десятков медицинских сериалов реальный хирург выделил один — и он 2025 года «Это лучшее воплощение»: среди десятков медицинских сериалов реальный хирург выделил один — и он 2025 года Читать дальше 21 марта 2026
Шесть сезонов Томми Шелби ускользал от смерти, а что в фильме 2026 года? Рассказываем, как закончились «Острые козырьки» Шесть сезонов Томми Шелби ускользал от смерти, а что в фильме 2026 года? Рассказываем, как закончились «Острые козырьки» Читать дальше 21 марта 2026
