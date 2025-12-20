Apple TV порадовал зрителей «Одной из многих» 2 раза за один день: финал покажут на 3 дня раньше, да и 2 сезон не за горами

У фанатов сериала «Одна из многих» редкий случай, когда хорошие новости идут сразу парой. И обе — из тех, что реально радуют, а не «когда-нибудь потом».

Первая новость касается финала. Девятую серию первого сезона покажут раньше запланированного — уже 23 декабря. Не в конце года, не после праздников, а аккурат под новогоднее настроение, когда хочется либо чуда, либо сильной истории.

Для сериала, который привык держать зрителя в напряжении, это приятный жест: ждать меньше, нервничать — тоже.

Финал ближе, чем казалось

Проект Винса Гиллигана разворачивается в Альбукерке, и чем дальше, тем яснее становится: история Кэрол Стурки — это не просто фантастика про коллективный разум.

Это сериал про одиночество, свободу выбора и странную привилегию быть «не как все» в мире, где индивидуальность стала редкостью. Финал первого сезона обещает поставить важные точки, и теперь до них буквально считаные дни.

И сразу вторая хорошая новость

Почти одновременно стало известно, что сериал уже продлили на второй сезон. Он находится в разработке, и это не аванс, а реакция на результат.

«Одна из многих» стала самым просматриваемым проектом за всю историю Apple TV+, обогнав даже такие хиты, как «Тед Лассо» и «Медленные лошади». Для стриминга это серьезный сигнал: история зашла не нишево, а по-настоящему массово.

Редкий случай, когда можно спокойно смотреть финал и не переживать, что продолжения не будет. Здесь оно уже гарантировано. И это, пожалуй, лучший подарок для зрителей под конец года.

