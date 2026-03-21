Меню

Ваши билеты в личном кабинете
Apple TV не оплошал, когда выпустил эти 3 мини-сериала: настолько мощные, что шесть серий пролетят незаметно

21 марта 2026 21:02
Кадры из сериалов «Черная птица», «Уроки химии», «Защищая Джейкоба»

Помогут скрасить уютные выходные.

У Apple TV уже собралась очень крепкая коллекция мини-сериалов, но некоторые проекты хочется советовать вообще без оговорок. Я выбрала три истории, которые работают по-разному, но одинаково хорошо: один держит на нервах, другой бьет по эмоциям, а третий красиво собирает семейную драму и криминальную интригу.

«Черная птица»

Если хочется напряжения без лишнего шума, первым делом стоит включать «Черную птицу». История Джимми Кина, которому предлагают свободу в обмен на признание предполагаемого серийного убийцы, сразу задает очень высокий градус тревоги.

Главная сила сериала — не только сюжет, но и актерский дуэт Тэрона Эджертона и Пола Уолтера Хаузера. Их сцены работают как психологическая дуэль, и от этого шесть эпизодов пролетают почти на одном дыхании.

«Уроки химии»

На первый взгляд «Уроки химии» могут показаться просто красивой исторической драмой. Но очень быстро сериал становится историей о женщине, которая отказывается жить по чужим правилам.

Бри Ларсон здесь удивительно точная и живая, а сама Элизабет Зотт получилась героиней, за которую хочется болеть сразу. Это сериал не только про науку, телевидение и 1950-е, но и про право быть собой, даже если весь мир против.

«Защищая Джейкоба»

Из всех мини-сериалов в подборке именно «Защищая Джейкоба» оставляет самый неприятный и сильный осадок. История семьи, чей сын оказывается главным подозреваемым в убийстве одноклассника, держится не на громких поворотах, а на мучительном вопросе: а что, если ты совсем не знаешь человека, которого любишь?

Очень помогает актерский состав: Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Мартелл делают эту историю болезненной и правдоподобной. И именно поэтому она цепляет сильнее многих более шумных триллеров.

Фото: Кадры из сериалов «Черная птица», «Уроки химии», «Защищая Джейкоба»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше