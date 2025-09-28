Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком

Техника, музыка и ирония: что скрыто за кадром культовой комедии.

Советская комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» давно стала сокровищницей ярких эпизодов.

Один из них — в номере гостиницы «Атлантика», где героиня Светланы Светличной небрежным и изящным движением ноги включает катушечный магнитофон.

Этот штрих выглядит как случайная деталь, но на деле превращается в тонкий комментарий о технике того времени.

«Яуза-5»: герой эпизода

В кадре оказался катушечный магнитофон «Яуза-5». Его выпускали с 1960 по 1965 год на Московском электромеханическом заводе №1, сообщает дзен-канал Лавка старьевщика.

Для конца шестидесятых, когда снимался фильм, это устройство уже выглядело старомодно, и Гайдай использовал этот факт с иронией.

Аппарат словно символизировал советскую технику, которую часто приходилось «подбадривать» ударами, чтобы она работала.

Именно ударом нередко «приводили в чувства» свои ламповые телевизоры многие советские граждане. В этой детали скрыт фирменный юмор режиссера, превращающий бытовое неудобство в комедийный штрих, понятный миллионам.

Цена и характеристики

«Яуза-5» имела две дорожки записи, поддерживала подключение микрофона, радиосети и приёмника.

Комплект дополнялся защитным кожухом с ручкой и отсеком для бобин. Общий вес достигал почти 12 килограммов.

В начале 1960-х цена модели составляла около 300 рублей. При средней зарплате простых рабочих и сотрудников в 70–90 рублей в месяц это равнялось примерно трём–четырём месячным окладам.

