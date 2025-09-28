Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком

Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком

28 сентября 2025 17:38
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Техника, музыка и ирония: что скрыто за кадром культовой комедии.

Советская комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» давно стала сокровищницей ярких эпизодов.

Один из них — в номере гостиницы «Атлантика», где героиня Светланы Светличной небрежным и изящным движением ноги включает катушечный магнитофон.

Этот штрих выглядит как случайная деталь, но на деле превращается в тонкий комментарий о технике того времени.

«Яуза-5»: герой эпизода

В кадре оказался катушечный магнитофон «Яуза-5». Его выпускали с 1960 по 1965 год на Московском электромеханическом заводе №1, сообщает дзен-канал Лавка старьевщика.

Для конца шестидесятых, когда снимался фильм, это устройство уже выглядело старомодно, и Гайдай использовал этот факт с иронией.

Аппарат словно символизировал советскую технику, которую часто приходилось «подбадривать» ударами, чтобы она работала.

Именно ударом нередко «приводили в чувства» свои ламповые телевизоры многие советские граждане. В этой детали скрыт фирменный юмор режиссера, превращающий бытовое неудобство в комедийный штрих, понятный миллионам.

Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком

Цена и характеристики

«Яуза-5» имела две дорожки записи, поддерживала подключение микрофона, радиосети и приёмника.

Комплект дополнялся защитным кожухом с ручкой и отсеком для бобин. Общий вес достигал почти 12 килограммов.

В начале 1960-х цена модели составляла около 300 рублей. При средней зарплате простых рабочих и сотрудников в 70–90 рублей в месяц это равнялось примерно трём–четырём месячным окладам.

Также прочитайте: Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Читать дальше 26 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Читать дальше 28 сентября 2025
Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Читать дальше 28 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше