Апо молится, Кывылджим кричит, Фатих нервно смеется: в 104 серии «Клюквенного щербета» будет жарко

Четвёртый сезон «Клюквенного щербета» обещает быть ещё более насыщенным интригами и скандалами. Герои вернулись к привычной жизни после финальных событий, но их раны не зажили.

Каждого из них ждут новые испытания: одни тонут в семейных проблемах, другие — в амбициях и интригах. Зрители увидят, что спокойствие было лишь иллюзией, а впереди — новые конфликты, способные разрушить даже самые крепкие связи.

После финала — шрамы и новые испытания

Прошли месяцы с финальной сцены. И хотя кажется, что жизнь вернулась в привычное русло, на самом деле герои до сих пор несут на себе последствия прошлых событий.

Абдулла ищет утешение в религии и даже отправляется в Умру, а теперь все дела в семье и бизнесе сосредоточены в руках Фатиха. Власть кружит ему голову: он всё больше считает себя непревзойдённым и непогрешимым.

Кывылджим и Омер под давлением

Беременность Кывылджим закончилась преждевременными родами: она испытала сильный стресс и теперь её новорождённый ребёнок находится в инкубаторе. Вместо того чтобы объединиться, Кывылджим и Омер переживают кризис в отношениях.

Они обвиняют семью Уналов в случившемся и всё чаще ссорятся. Атмосфера между ними — нервная и холодная.

Мустафа и Нилай

Мустафа проходит лечение в психиатрической клинике. Его состояние остаётся нестабильным, а будущее туманным. Нилай, пережившая сильную травму, отказывается возвращаться в дом Уналов и начинает жить вместе с матерью.

Нурсема и Фираз

В отношениях Нурсемы и Фираза — всё больше напряжения. Постоянные ссоры и взаимное недоверие приводят к тому, что Нурсема прямо спрашивает мужа: есть ли у него другая женщина.

Появление Доа, которая вдруг начинает проявлять интерес к Фиразу, только усиливает подозрения. Всё указывает на то, что их брак может оказаться под угрозой окончательного краха.

Асиль и новые интриги

В семью входит новый игрок — племянник Асуде Асиль, приехавший в Стамбул с помощником Абидином. С первых же дней он ведёт себя как хозяин: заявляет Фатиху, что именно он старший, и ведёт себя вызывающе.

В тизерах показана сцена, где Ишил встречается в отеле с таинственным мужчиной, и зрители подозревают, что это может быть именно Асиль.

Семья на грани больших перемен

То, что казалось возвращением к обычной жизни, оборачивается новой бурей. Уналов ждут новые скандалы и потрясения, а зрителей — развязки, которые могут полностью изменить судьбы любимых героев.

104 серия обещает стать началом самого напряжённого витка истории за всё время существования «Клюквенного щербета».

Ранее мы писали: Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025.