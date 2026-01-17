Апельсины тут ни при чем: что еще ел Чебурашка, кроме любимого фрукта — Эдуард Успенский дал «жирную» подсказку

В кино сейчас идет фильм «Чебурашка 2», и его сборы уже превысили 5 млрд рублей. Казалось бы, за десятилетия мы знаем про этого героя все.

Но стоит задать простой вопрос — что он ест, выясняется, что многие уверены: только апельсины. Это не совсем так.

Апельсины — не единственный пункт меню

Да, апельсин стал символом Чебурашки. С него началось знакомство зрителей с героем, и образ прижился намертво. Но если присмотреться к первоисточникам, становится ясно: рацион у сказочного зверька куда разнообразнее.

В знаменитой песенке из мультфильма волшебник дарит крокодилу Гене на день рождения 500 эскимо. Трудно представить, что Гена съел их в одиночку. Скорее всего, он поделился с Чебурашкой. Советское эскимо явно пришлось бы ему по вкусу.

Недаром уже в наше время Чебурашка регулярно появляется на упаковках мороженого, а школьникам даже предлагают задачки о том, как друзья делили эскимо между собой.

Грибной суп по рецепту Успенского

Есть в меню Чебурашки и более серьезное блюдо. В сказке Эдуарда Успенского «Грибы для Чебурашки» герой ест грибной суп из белых грибов. Гена и Чебурашка отправляются в лес, находят всего два гриба, но варят настоящий суп — и даже угощают щенка Тобика.

Рецепт того самого супа мы не узнаем. Зато ясно одно: Чебурашка — вовсе не герой одного апельсина. Его сказочная еда куда теплее и домашнее, чем принято думать, пишет портал «Гастрономъ».

