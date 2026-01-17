Меню
Киноафиша Статьи Апельсины тут ни при чем: что еще ел Чебурашка, кроме любимого фрукта — Эдуард Успенский дал «жирную» подсказку

17 января 2026 13:46
Кадр из фильма «Чебурашка»

Да, рацион у зверька был явно разнообразнее.

В кино сейчас идет фильм «Чебурашка 2», и его сборы уже превысили 5 млрд рублей. Казалось бы, за десятилетия мы знаем про этого героя все.

Но стоит задать простой вопрос — что он ест, выясняется, что многие уверены: только апельсины. Это не совсем так.

Апельсины — не единственный пункт меню

Да, апельсин стал символом Чебурашки. С него началось знакомство зрителей с героем, и образ прижился намертво. Но если присмотреться к первоисточникам, становится ясно: рацион у сказочного зверька куда разнообразнее.

Кадр из фильма «Чебурашка»

В знаменитой песенке из мультфильма волшебник дарит крокодилу Гене на день рождения 500 эскимо. Трудно представить, что Гена съел их в одиночку. Скорее всего, он поделился с Чебурашкой. Советское эскимо явно пришлось бы ему по вкусу.

Недаром уже в наше время Чебурашка регулярно появляется на упаковках мороженого, а школьникам даже предлагают задачки о том, как друзья делили эскимо между собой.

Грибной суп по рецепту Успенского

Есть в меню Чебурашки и более серьезное блюдо. В сказке Эдуарда Успенского «Грибы для Чебурашки» герой ест грибной суп из белых грибов. Гена и Чебурашка отправляются в лес, находят всего два гриба, но варят настоящий суп — и даже угощают щенка Тобика.

Рецепт того самого супа мы не узнаем. Зато ясно одно: Чебурашка — вовсе не герой одного апельсина. Его сказочная еда куда теплее и домашнее, чем принято думать, пишет портал «Гастрономъ».

Ранее портал «Киноафиша» писал, какая страна является родиной Чебурашки.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
