Аня снова читает мысли, Лойд — безбожно врет: стартовал 3 сезон «Семьи шпиона» - тут найдете расписание всех серий

16 октября 2025 07:00
Кадр из сериала «Семья шпиона»

Фанаты уже называют новый сезон самым смешным и есть за что.

Поклонники «Семьи шпиона» снова ликуют — третий сезон аниме Spy x Family уже в эфире и уверенно набирает обороты. С 4 октября Лойд, Йор и маленькая телепатка Аня снова вместе — в новом шпионском задании, где даже семейный отпуск превращается в операцию под прикрытием.

Проект остаётся фирменным сочетанием экшена, нежности и иронии: каждая серия — как мини-фильм, где под блестящей анимацией от Wit Studio и CloverWorks скрывается настоящее тепло.

Рейтинг у тайтла стабильно высокий — 8,1/10 на Кинопоиске и 4,6/5 на MyShows, а фанаты уже называют новый сезон «самым смешным и эмоциональным одновременно».

По сюжету действие продолжается после финала второго сезона: семья Форджеров отправляется в круиз, но отпуск быстро превращается в миссию, от исхода которой может зависеть судьба мира. У каждого из героев — своя тайна, и чем дальше, тем труднее сохранять фасад «идеальной семьи».

Расписание выхода серий 3 сезона «Семья шпиона»

Эпизод

Дата выхода

3 серия

18 октября 2025 года

4 серия

25 октября 2025 года

5 серия

1 ноября 2025 года

6 серия

8 ноября 2025 года

7 серия

15 ноября 2025 года

8 серия

22 ноября 2025 года

9 серия

29 ноября 2025 года

10 серия

6 декабря 2025 года

11 серия

13 декабря 2025 года

12 серия

20 декабря 2025 года

Финал сезона ожидается 20 декабря, и создатели обещают — он будет насыщен действием, интригами и юмором, ради которого зрители полюбили «Семью шпиона».

Говорят, впереди зрителей ждёт и пара неожиданных гостей из прошлых серий, и новое испытание для Ани — возможно, самое серьёзное за всё время. А пока — каждую неделю свежая серия, где шпионы, убийцы и телепаты снова учатся быть просто семьёй.

Фото: Кадр из сериала «Семья шпиона»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
