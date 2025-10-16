Аня снова читает мысли, Лойд — безбожно врет: стартовал 3 сезон «Семьи шпиона» - тут найдете расписание всех серий

Поклонники «Семьи шпиона» снова ликуют — третий сезон аниме Spy x Family уже в эфире и уверенно набирает обороты. С 4 октября Лойд, Йор и маленькая телепатка Аня снова вместе — в новом шпионском задании, где даже семейный отпуск превращается в операцию под прикрытием.
Проект остаётся фирменным сочетанием экшена, нежности и иронии: каждая серия — как мини-фильм, где под блестящей анимацией от Wit Studio и CloverWorks скрывается настоящее тепло.
Рейтинг у тайтла стабильно высокий — 8,1/10 на Кинопоиске и 4,6/5 на MyShows, а фанаты уже называют новый сезон «самым смешным и эмоциональным одновременно».
По сюжету действие продолжается после финала второго сезона: семья Форджеров отправляется в круиз, но отпуск быстро превращается в миссию, от исхода которой может зависеть судьба мира. У каждого из героев — своя тайна, и чем дальше, тем труднее сохранять фасад «идеальной семьи».
Расписание выхода серий 3 сезона «Семья шпиона»
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
3 серия
|
18 октября 2025 года
|
4 серия
|
25 октября 2025 года
|
5 серия
|
1 ноября 2025 года
|
6 серия
|
8 ноября 2025 года
|
7 серия
|
15 ноября 2025 года
|
8 серия
|
22 ноября 2025 года
|
9 серия
|
29 ноября 2025 года
|
10 серия
|
6 декабря 2025 года
|
11 серия
|
13 декабря 2025 года
|
12 серия
|
20 декабря 2025 года
Финал сезона ожидается 20 декабря, и создатели обещают — он будет насыщен действием, интригами и юмором, ради которого зрители полюбили «Семью шпиона».
Говорят, впереди зрителей ждёт и пара неожиданных гостей из прошлых серий, и новое испытание для Ани — возможно, самое серьёзное за всё время. А пока — каждую неделю свежая серия, где шпионы, убийцы и телепаты снова учатся быть просто семьёй.
