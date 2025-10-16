Аня снова читает мысли, Лойд — безбожно врет: стартовал 3 сезон «Семьи шпиона» - тут найдете расписание всех серий

Фанаты уже называют новый сезон самым смешным и есть за что.

Поклонники «Семьи шпиона» снова ликуют — третий сезон аниме Spy x Family уже в эфире и уверенно набирает обороты. С 4 октября Лойд, Йор и маленькая телепатка Аня снова вместе — в новом шпионском задании, где даже семейный отпуск превращается в операцию под прикрытием.

Проект остаётся фирменным сочетанием экшена, нежности и иронии: каждая серия — как мини-фильм, где под блестящей анимацией от Wit Studio и CloverWorks скрывается настоящее тепло.

Рейтинг у тайтла стабильно высокий — 8,1/10 на Кинопоиске и 4,6/5 на MyShows, а фанаты уже называют новый сезон «самым смешным и эмоциональным одновременно».

По сюжету действие продолжается после финала второго сезона: семья Форджеров отправляется в круиз, но отпуск быстро превращается в миссию, от исхода которой может зависеть судьба мира. У каждого из героев — своя тайна, и чем дальше, тем труднее сохранять фасад «идеальной семьи».

Расписание выхода серий 3 сезона «Семья шпиона»

Эпизод Дата выхода 3 серия 18 октября 2025 года 4 серия 25 октября 2025 года 5 серия 1 ноября 2025 года 6 серия 8 ноября 2025 года 7 серия 15 ноября 2025 года 8 серия 22 ноября 2025 года 9 серия 29 ноября 2025 года 10 серия 6 декабря 2025 года 11 серия 13 декабря 2025 года 12 серия 20 декабря 2025 года

Финал сезона ожидается 20 декабря, и создатели обещают — он будет насыщен действием, интригами и юмором, ради которого зрители полюбили «Семью шпиона».

Говорят, впереди зрителей ждёт и пара неожиданных гостей из прошлых серий, и новое испытание для Ани — возможно, самое серьёзное за всё время. А пока — каждую неделю свежая серия, где шпионы, убийцы и телепаты снова учатся быть просто семьёй.

