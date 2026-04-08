Антону Васильеву — 42, и он шикарен не только в «Невском»: к Дню рождения вспоминаем 5 культовых ролей актера

У этого красавца огромная фанбаза и это точно заслуженно.

Сегодня Антону Васильеву — 42. Для массового зрителя он прежде всего лицо «Невского», сериала, который идёт уже 7 сезонов и закрепил за ним образ жёсткого, прямолинейного опера.

Но за пределами этой роли у Васильева сложилась куда более разнообразная фильмография, где он играет не только силу, но и слом, сомнение и внутренний конфликт.

«Хрустальный»

После успеха «Невского» именно «Хрустальный» показал, что Васильев способен на более сложные роли. Его следователь Смирнов приезжает в родной город расследовать серию убийств, но быстро становится понятно: дело касается его самого.

Герой вынужден проживать детскую травму заново, и здесь актёр уходит от привычной жёсткости. Он играет сдержанно, почти тихо, и за счёт этого напряжение только усиливается.

«Подслушано в Рыбинске»

В этом проекте Васильев появляется в неожиданной роли — не защитника, а человека, который сам совершает преступление. Его герой сбивает девушку и пытается скрыть случившееся, действуя хладнокровно и быстро. Интрига строится не на «поймают или нет», а на том, как он живёт с этим знанием. Это роль про страх разоблачения и внутреннюю пустоту.

«Открытый брак»

Здесь актёр работает на другой территории — семейной драмы. Его персонаж прожил почти 20 лет в браке и соглашается на эксперимент с открытыми отношениями.

Внешне всё выглядит как договорённость, но внутри копится раздражение и усталость. Васильев точно передаёт состояние человека, который теряет контроль над собственной жизнью.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Один из самых обсуждаемых проектов последних лет. Васильев играет майора милиции Ильдара — персонажа, который действует через давление и манипуляции. Это холодный, расчётливый герой, лишённый привычной «человечности».

На фоне подростков он выглядит особенно жёстко, и именно это делает образ запоминающимся.

«Приговор»

Одна из последних работ, где актёр снова меняет интонацию. Его герой выходит после 22 лет заключения и пытается начать жизнь с нуля. Но прошлое не отпускает, и попытка «жить как все» быстро рушится.

Это роль про человека, который опоздал на собственную жизнь и вынужден разбираться с её последствиями.

Васильев давно вышел за пределы одного образа. «Невский» сделал его узнаваемым, но именно такие проекты показывают, насколько он шире и интереснее.