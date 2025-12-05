Антон Васильев вне «Невского»: свежие сериалы, где он не только полицейский, а подозреваемый, любовник, хореограф и воин

У актёра весьма разнообразная жизнь на экране.

После нескольких сезонов «Невского» Антон Васильев резко меняет траекторию. В новых проектах он больше не символ служебного долга - теперь это люди с двойным дном, опасными решениями и личными ставками. В ход идут романтические авантюры, побеги, угоны и даже фантастика.

«Москва слезам не верит. Всё только начинается» (2025)

Музыкально-драматическая история о трёх подругах, начавшаяся в 2003 году и получившая продолжение спустя 20 лет. Васильев исполняет роль Гоши, возлюбленного главной героини Ксении.

Как и в советской картине, он расстётся с любимой, узнав о её обмане, однако в финале сериала герои воссоединяются.

«Свидетели» (2025)

Комедийный сериал о супружеской паре на грани развода, где измены приводят не к разрыву, а к участию в программе защиты свидетелей.

Герои вынуждены скрываться в деревне, изображать родственников и одновременно спасаться от наёмного убийцы. Здесь Васильев - муж, любовник, беглец и невольный участник криминальной истории.

«Джайв» (2026)

Премьера сериала запланирована на платформе Okko, ожидается, что сериал выйдет в 2026 году, первый сезон будет состоять из 8 серий.

Это спортивная драма о мире профессиональных танцев. Васильев играет тренера Дмитрия Смирнова, который делает ставку на неожиданного партнёра и вступает в жёсткую конкурентную борьбу.

«Грабитель» (2026)

Иронический детектив о сотруднике ОБЭП Глебове (Васильев), которого обвиняют в ограблении банка и убийстве. Герой вынужден скрываться, менять личности и вести собственное расследование.

Трансляция сериала запланирована на телеканале «НТВ» в 2026 году.

«Витязи» (2026)

Историко-фэнтезийный сериал о потомках древних богатырей, живущих среди людей. Герой Васильева здесь появляется в образе одного из последних воинов.

После наступления войска Калина-царя витязи вынуждены уйти в тень и на долгие века скрыться от людей, появляясь лишь в критические для страны моменты, когда исход событий требует их вмешательства.

Выход запланирован на 2026 год.

«Большая фарма» (2026)

По сюжету учёные Александр Гиреев и Владимир Шульгин создают лекарство, способное вылечить любое заболевание, включая раковые опухоли. Открытие приводит к серьёзному конфликту внутри семьи Гиреевых.

Сын учёного Евгений занимается продвижением препарата, его сестра Полина убеждена, что братом движут корыстные интересы. Сам Гиреев не готов идти на компромиссы с фармацевтическим рынком. В этой линии и появляется герой Васильева Меркулов — как один из участников конфликта вокруг препарата.

Премьера запланирована на 2026 год в онлайн-кинотеатре Okko.

