Антон Васильев в касте — не гарантия успеха: у этого фильма 2014 года статус худшей комедии и рейтинг 4,3

Сейчас Антон Васильев — успешный российский актер. Любой сериал, в котором он снимается, мгновенно становится хитом. Незаметных проектов с его участием просто нет.

Но так было не всегда. Еще 10 лет назад никому не известный Васильев редко мог претендовать на главные роли. В основном, у него были второстепенные герои, еще и в лентах не самого высокого качества. Яркий тому пример — картина «День дурака».

Сюжет фильма «День дурака»

Ваня Иванов недавно переехал в столицу и столкнулся с финансовыми трудностями. Чтобы выплатить кредит, ему приходится жить в собственной машине и работать швейцаром в гостинице.

Однажды в отеле появляется коллектор Сергей Сергеевич. Он требует с парня полтора миллиона рублей. Под давлением Ваня рассказывает о своем отце-фермере, который якобы владеет большим земельным участком.

Коллектор заставляет героя ехать к отцу. Так начинается их вынужденное путешествие. По дороге местные жители принимают их за сотрудников Следственного комитета, приехавших с проверкой в небольшой подмосковный город.

Детали фильма «День дурака»

Сюжет ленты не зря напоминает «Ревизора» Николая Гоголя — это действительно один из вариантов трактовки текста. Авторы решили наполнить историю шутками и гэгами, но не всегда удачными сюжетными ходами. Некоторые абсурдные сцены хочется немедленно забыть, а романтическая линия — невнятна и скомкана.

Не спас ленту от рейтинга в 4,3 даже каст. Главные роли разделили между собой Алексей Весёлкин-младший и Александр Лыков. Антону Васильеву досталась роль не самого сообразительного полицейского по кличке Боровик. Сейчас смотреть на актера в этом образе неловко.

«Шутки уж слишком прямолинейные, юмор подается слишком навязчиво и подробно. Видимо авторы и зрителей тоже считали круглыми дураками», «Примитивная пародия на юмор. Ни разу не засмеялась», «Скучная и беспросветно несмешная лента. Худшая комедия из всех, что видел», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети советуют Антону Васильеву бросить «Невский».