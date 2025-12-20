Меню
Антон Васильев уехал из Риги только после преступления: Паша Семенов из «Невского» раскрыл бы это дело в два счета

20 декабря 2025 20:33
Кадр из сериала «Невский»

Актер стал жертвой воришек.  

Это сейчас любые «насмотренные» российские зрители без труда назовут несколько проектов с участием Антона Васильева. Но существовала вероятность, что актер вообще не будет сниматься в «Невском» или других проектах.

Ведь поначалу свою карьеру он развивал не в России. И только случайность заставила его вернуться на родину. Причем, случайность криминального характера.

Антон Васильев в Риге

Свой творческий путь Антон Васильев начал в Санкт-Петербурге, где окончил театральный институт. Но вместо того, чтобы остаться в России, он сделал неожиданный шаг — уехал в Ригу.

Как позже вспоминал сам актёр, ему поступило приглашение из одного латвийского театра, которому нужна была «молодая кровь». Васильев расценил это как большую удачу и согласился, не раздумывая.

Театр полностью взял его под опеку: снял квартиру, обеспечил стабильный заработок. Но взамен от актёра требовалась полная самоотдача. Он оказался так погружён в работу, что у него просто не оставалось времени на знакомство с городом. Его жизнь в тот период свелась к бесконечным репетициям и погружению в материал.

Кадр из сериала «Невский»

Возвращение в Санкт-Петербург

В Риге он пробыл всего один театральный сезон, с 2006 по 2007 год. Причиной скорого возвращения в Россию стал банальный, но очень досадный случай. Антон Васильев стал жертвой кражи и лишился всех своих документов.

«Как жить гражданину России в Латвии без паспорта? Чтобы все восстановить, надо ехать обратно в Питер», — вспоминал он позже.

Пока он разбирался с бумагами, стали поступать предложения от российских режиссёров. Так неожиданно и закончилась его история с Ригой.

Однако возвращение домой не означало мгновенного успеха. Какое-то время актер даже подрабатывал таксистом, колеся по улицам родного Петербурга. Переломный момент наступил в 2010 году, когда он перебрался в Москву. Именно там его карьера начала стремительно набирать обороты.

Сегодня Антон Васильев — один из самых узнаваемых и востребованных актёров. За его плечами более 80 работ в кино и сериалах. И кстати, на экране его герои часто расследовали самые разные кражи, как та, что случилась с ним в Риге.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Светлана Левкина
