Киноафиша Статьи Антон Васильев — не только Паша Семёнов: кинокритик объяснил, почему актёр не стал заложником «Невского»

Антон Васильев — не только Паша Семёнов: кинокритик объяснил, почему актёр не стал заложником «Невского»

15 февраля 2026 10:23
Кадр из сериала «Невский»

Да, этот персонаж любим, но это всего лишь одна из граней любимого артиста.

Антон Васильев уже несколько лет прочно связан в сознании зрителей с образом Павла Семёнова из сериала «Невский». Проект стабильно держится в эфире, собирает аудиторию и формирует у актёра узнаваемый экранный тип.

На этом фоне логично возникает вопрос, не стал ли он артистом одной роли — заложником удачного, но слишком популярного образа?

Однако в профессиональной среде с такой оценкой не согласны. Кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александр Голубчиков в беседе с «Киноафишей» отмечает, что подобная ситуация типична для телевидения и не говорит о творческих ограничениях артиста. По его мнению, зритель просто склонен крепко связывать актёра с полюбившимся персонажем.

«Нет, он ни в коем случае не заложник своей роли в “Невском”. Он очень разноплановый актёр: у него есть и комедийные, и драматические работы. Просто яркие образы прилипают к артисту на годы, но это не делает его актёром одной роли.

То же самое можно сказать и про Марину Александрову. У Васильева есть сильные драматические роли, например в “Хрустальном”. А долгий детективный сериал с хорошими рейтингами — это вообще благо: стабильная работа и востребованность».

Действительно, за пределами «Невского» Васильев регулярно появляется в проектах другого жанра. Его приглашают в психологические драмы, триллеры, авторские сериалы. Это говорит о доверии индустрии и о том, что продюсеры видят в нём более широкий диапазон.

Популярная роль может закрепить имидж, но не определяет карьеру полностью. В случае Васильева «Невский» стал не рамкой, а трамплином, который обеспечил узнаваемость и поток предложений. А дальше всё решает выбор самого актёра и сила материала.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
